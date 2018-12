Fail : Samsung fait la promotion de son Galaxy Note 9… depuis un iPhone

Quand Samsung vante son Galaxy Note 9… avec un iPhone

Cela fait quelques années maintenant que l’on suit la bataille promotionnelle entre Apple et Samsung, lesquels sont parfois rejoints par d’autres constructeurs qui tentent de profiter de cette rivalité technologique pour faire un peu de buzz. Une rivalité qui n’empêche pas Apple de faire appel à Samsung pour la conception des dalles OLED des iPhone X…

Toujours est-il que la bourde du jour est signée Samsung, et plus précisément de la division nigériane du groupe. En effet, ce week-end, le groupe a souhaité promouvoir la qualité de l’écran SuperAMOLED du Galaxy Note 9 sur Twitter, via une petite vidéo. Un tweet somme toute assez classique, comme on en voit souvent, si ce n’est que ce dernier a été posté… depuis un iPhone.

Une bévue qui a rapidement été remarquée par de nombreux utilisateurs, et Samsung a très rapidement pris la décision de supprimer le tweet. Au passage, le groupe avait également désactivé le compte Samsung Mobile NG, qui est aujourd’hui de retour en ligne. A noter que la division Saoudienne du géant coréen avait fait la même « erreur » il y a quelques semaines, avec un tweet là encore posté depuis un iPhone.

Les gaffes sur Twitter (notamment celles liées à « via Twitter pour iPhone« ) sont particulièrement nombreuses, et on se rappelle notamment d’un certain Donald Trump, qui appelait en 2016 à boycotter farouchement Apple… en tweetant depuis un iPhone. L’actrice Gal Gadot avait elle aussi fait la promotion d’un smartphone Huawei, en tweetant depuis son smartphone Apple.