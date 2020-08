Faire réparer un Mac sera plus facile grâce à ce nouveau programme d’Apple

Apple est souvent critiqué par les défenseurs du droit à la réparation. Mais en 2019, la firme de Cupertino a fait un effort important afin qu’il soit plus facile pour les utilisateurs de ses iPhone de faire réparer un appareil. Ce programme, appelé « Independent Repair Provider Program », permet aux réparateurs indépendants d’avoir la même formation et un accès aux mêmes pièces de rechange que les réparateurs agréés de la firme.

De ce fait, il devient plus facile pour un utilisateur d’iPhone de trouver un réparateur qui sera qualifié, selon les critères d’Apple, et qui utilise les bonnes pièces de rechange. Dans un premier temps, ce programme a été lancé aux États-Unis. Puis, il est arrivé en Europe au mois de juillet 2020.

Le programme pour les réparateurs indépendants s’étend maintenant aux Macs

La bonne nouvelle, c’est qu’Apple vient de lancer un programme similaire, mais pour ses ordinateurs. Comme pour les iPhone, les réparateurs indépendants pourront ainsi accéder à tous les documents et les pièces de rechange nécessaires pour effectuer des réparations, et les utilisateurs des Macs trouveront plus facilement des endroits où ils pourront faire ces réparations.

« Lorsqu’un appareil doit être réparé, nous voulons que les gens aient accès à une solution sûre et fiable – cette dernière extension rejoint les milliers de sites de réparation que nous avons ajoutés au cours de l’année écoulée », a déclaré Jeff Williams, directeur de l’exploitation d’Apple, cité par Reuters. « Nous sommes impatients de proposer cette expérience de réparation pratique et fiable à nos utilisateurs Mac. »

Un timing parfait ?

Apple annonce cette nouvelle mesure pour faciliter les réparations de ses ordinateurs à un moment particulier. En effet, cette année, la firme de Cupertino débute sa transition des processeurs Intel vers les puces Apple Silicon basées sur les technologies d’Arm.

Ces processeurs doivent permettre à Apple de concevoir de meilleurs produits, plus performants, mais qui n’utiliseront pas plus d’énergie que les anciens Macs avec processeurs Intel. D’autre part, certains médias suggèrent qu’en utilisant ses propres processeurs, Apple pourrait également faire baisser les coûts de fabrication des Macs, une baisse qui pourrait se répercuter sur les prix de vente.

Enfin, côté logiciel, l’utilisation de ces processeurs Apple Silicon permet à Apple d’avoir la même architecture pour ses iPhone, ses iPad et ses ordinateurs. Grâce à cela, il sera possible de lancer des applications iOS sur macOS comme s’il s’agissait d’applications natives.