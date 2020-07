Voici comment Apple va faciliter les réparations d’iPhone en Europe

Aux États-Unis, trouver un endroit où on peut faire réparer son iPhone, tout en s’assurant que la réparation se fera selon les règles de l’art, est aujourd’hui plus facile. En effet, en 2019, la firme de Cupertino a lancé un programme baptisé « Independent Repair Provider Program » qui permet aux réparateurs indépendants d’avoir les mêmes pièces de rechange, les mêmes outils, ainsi que les mêmes formations que les réparateurs agréés. Depuis le lancement de ce programme, outre-Atlantique, 140 réparateurs indépendants, de tailles différentes, se sont inscrits. Et ceux-ci proposent leurs services dans 700 emplacements différents.

La bonne nouvelle, c’est que cette semaine, Apple va également proposer ce programme dans 32 pays d’Europe. « Nous sommes ravis d’étendre notre programme de réparation indépendant à davantage d’emplacements aux États-Unis et à des entreprises en Europe et au Canada », a déclaré Jeff Williams, directeur des opérations d’Apple. « Lorsqu’un client a besoin d’une réparation, nous voulons qu’il dispose d’une gamme d’options qui non seulement répondent à ses besoins, mais garantissent également la sécurité et la qualité afin que son iPhone puisse être utilisé aussi longtemps que possible. »

Un programme qui facilite les réparations, et qui permet à Apple d’améliorer sa réputation

Ainsi, désormais, les réparateurs en Europe peuvent s’inscrire sur ce programme afin de proposer leurs services en utilisant les mêmes outils et les mêmes pièces de rechange que les entreprises agréées. Il n’y a aucuns frais et la formation est gratuite. Cela devrait permettre aux utilisateurs de produits Apple d’accéder à des services de réparation fiables dans plus d’endroits.

Par ailleurs, ce programme devrait aussi améliorer la réputation d’Apple, qui est parfois suspecté de vouloir garder un monopole sur les réparations. En août 2019, nous évoquions dans un article une fonctionnalité de l’iPhone qui n’est plus disponible si la batterie d’un appareil a été remplacée par une pièce qui n’est pas d’origine. Le système d’exploitation iOS peut aussi vous signaler si un réparateur n’a pas utilisé les fameuses pièces d’origine pour remplacer votre écran. Mais désormais les réparateurs indépendants peuvent accéder à ces pièces, et à la formation adéquate.

Sinon, on notera aussi qu’en 2019, Apple avait indiqué qu’il ne génère pas de bénéfices via les réparations de ses produits.