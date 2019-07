Family Business, la nouvelle série à regarder sur Netflix ?

Commençons par le synopsis. Nous sommes en 2019 et un tout nouveau président vient d’arriver au pouvoir, en France. Pas de dépaysement pour le cadre géographique et temporel, donc. La nuance, en revanche, concerne un cadre juridique bien particulier : celui de la légalisation du cannabis, sujet à bon nombre de débats aujourd’hui alors même qu’il n’est toujours pas envisagé par les élus. Dans Family Business, c’est une autre histoire : le fils d’un boucher du Marais tient en effet de source sûre que le gouvernement va bientôt franchir le pas.

Gardant cette information pour lui, il décide alors de transformer la boucherie casher familiale en coffee-shop. Avec production d’herbe maison. Et autant vous dire qu’il n’y aura pas besoin de la fumer pour provoquer des éclats de rire aux spectateurs de ce show divisé en épisodes de 30 minutes, et qui se regarde donc d’une traite. C’est à se demander pourquoi Netflix continue à traiter ses productions en plusieurs courts-métrages plutôt que sous forme de film.

Blagues à gogo

Dans l’Hexagone, près de 13,4 millions de citoyens ont déjà expérimenté cette substance psychoactive qu’est le THC, selon les dernières statistiques de 2012. Autant vous dire que le sujet n’est plus un tabou et que Family Business s’inscrit ainsi dans une lignée progressiste, dévoilant à la fois les aspects positifs d’une légalisation du cannabis tout en mettant en lumière les risques engendrés par le trafic actuel, qui rapporterait plusieurs milliards d’euros rien que dans notre pays.

Bien sûr et en toute objectivité, on peut aussi y voir ce que fumer peut apporter de bon au comportement humain, mais aussi les dangers que cela peut engendrer. Et avec un casting composé de Gérard Darmon (qu’on ne présente plus et qui a déjà participé à un Interview Sandwich chez Konbini) et Jonathan Cohen (Bloqués, Serge le mytho), la recette est délicieuse et le caractère comique de la production se vit tout au long du visionnage.

Family Business, la série à découvrir cet été

Mais le casting ne s’arrête pas là, puisque j’ai aussi pu y découvrir avec plaisir le jeu d’acteur de plusieurs noms relativement doués devant la caméra, comme Julia Piaton, Liliane Rovère, Lina El Arabi, Louise Coldefy… Et même Enrico Macias. N’en déplaise à la majorité des critiques publiées sur la série depuis sa sortie, ils sont la clé de sa réussite.

D’ailleurs, bonne nouvelle pour ceux qui l’ont appréciée, puisque Netflix vient d’annoncer officiellement que Family Business reviendrait pour une deuxième saison. C’est donc que l’audience a été au rendez-vous pour suivre les aventures de la « beucherie », tout comme pour Stranger Things ! Une information à fêter, car nous sommes le 14 juillet, jour où bon nombre de pétards devraient colorer le ciel.

On passe au 2 feuilles. Family Business reviendra pour une saison 2. — Netflix France (@NetflixFR) July 11, 2019