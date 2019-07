Stranger Things saison 4 : tout ce que l’on sait déjà sur la série Netflix

La saison 3 de Stranger Things est en ligne depuis une semaine. Si vous êtes comme nous (et de nombreux autres utilisateurs), alors cela fait longtemps que vous l’avez vu. Maintenant… Il faut attendre la suite. Mais de quoi sera-t-elle faite ? Voici les informations disponibles. Attention, il y a quelques SPOILERS sur la saison 3 dans le texte qui suit…

Stranger Things va évoluer

On commence par la date. Officiellement, la série n’a pas encore été renouvelée par Netflix. Mais il s’agit d’un secret de polichinelle alors que le programme bat des records de visionnage et incite même des utilisateurs à s’abonner de nouveau. Mauvaise nouvelle en revanche, il ne faut sans doute pas espérer grand chose avant au moins mi-2020.

Où va s’arrêter Stranger Things ? Par le passé, les frères Duffer ont annoncé » qu’ils ne voulaient pas faire plus de 4 saisons. Une politique qui a toutefois évolué avec la possibiltié d’une saison 5 pour clore l’histoire de Hawkins.

Hopper est-il en vie ? Si vous avez regardé les images jusqu’au bout, l’information sur un Américain en prison n’a pas pu vous échapper. Mais s’agit-il de Hopper que l’on pensait mort ? Selon David Harbour, « the American » serait bien lui. Si c’est le cas, on peut imaginer des scénarios menant à son secours ou encore son retour après avoir été manipulé…

La série va-t-elle partir de Hawkins ? On aurait tendance à le penser avec les départs de Elfe et des Byers. La tendance semble être de donner une vraie dimension russe à la série, comme on a pu le voir dans les scènes post-crédits. Mais à quel point cette logique sera-t-elle poussée à l’écran ? Il va falloir patienter pour en savoir plus…

Et pour ceux qui n’ont pas envie d’attendre, on a une très bonne nouvelle. Un épisode de Noël serait dans les cartons…