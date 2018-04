Far Cry 5 : record de ventes pour le dernier-né d’Ubisoft

Ubisoft n’est pas peu fier d’annoncer que des millions de personnes ont déjà rejoint la résistance pour libérer la région de Hope County dans Far Cry 5.

Far Cry 5 déjà au top des ventes !

Disponible depuis quelques jours maintenant sur PS4, Xbox One et PC, le nouveau Far Cry 5 fait la joie des joueurs… ainsi que de son géniteur Ubisoft. En effet, le géant français annonce aujourd’hui que les ventes de ce nouvel opus sont déjà deux fois supérieures à celles réalisées par Far Cry 4 durant la première semaine d’exploitation. C’est simple, Far Cry 5 est désormais le titre le plus rapidement vendu de l’histoire de la franchise.

Côté répartition, Ubisoft précise que les ventes digitales représentent à elles seules plus de 50% de l’ensemble des ventes, ce qui est relativement énorme. A noter que malgré son départ canon, Far Cry 5 n’est pas le meilleur lancement d’un jeu Ubisoft, et ce dernier vient se caler juste derrière un certain The Division. « Nous sommes reconnaissants envers tous les nouveaux venus et les fans de la série qui se sont joints à nous dans Hope County. Ils ont fait grandir notre communauté » explique Alain Corre, Directeur Exécutif d’Ubisoft Europe & Moyen-Orient.

Ubisoft annonce également que les joueurs de Far Cry 5 ont diffusé plus de 55 000 heures de contenu sur Twitch, avec des vidéos YouTube qui cumulent déjà plus de 117 millions de visionnages. Des records pour un titre Ubisoft lors de sa semaine de lancement, qui se veulent la preuve de l’impact positif du contenu généré par les utilisateurs pour convaincre les autres joueurs de se joindre à la communauté. « Nous sommes honorés de l’accueil que les joueurs ont réservé à Far Cry 5 et nous sommes motivés pour soutenir le développement de la communauté Far Cry dans les mois et les années à venir » explique de son côté Dan Hay, producteur exécutif du jeu.

Rappelons que Far Cry 5 plonge les joueurs au coeur d’une région inspirée du Montana, à Hope County. Une bourgade plutôt paisible en apparence, mais dirigée par un culte de fanatiques survivalistes, le Projet Eden’s Gate, dirigé par un certain Joseph Seed. Rappelons que Far Cry 5 avait créé une vaste polémique lors de son annonce en mai 2017, accusé par la droite américaine notamment d’être un jeu ouvertement « anti-chrétien« .