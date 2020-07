Fatal Affair sur Netflix : on regarde ou on zappe ?

Attention, l’article suivant contient de légers spoilers sur le film « Fatal Affair » (Rencontre Fatale en VF) , récemment mis en ligne par Netflix. Si vous ne l’avez pas encore vu, mieux vaut sans doute vous contenter de regarder la bande-annonce pour l’instant.

Quand on critique des films ou séries, on choisit surtout les très gros succès, attendus par la critique. Récemment, on vous a ainsi parlé de Greyhound (Apple TV+) et Old Guard (Netflix). Mais, les différentes plateformes de streaming hébergent de très nombreux contenus, qui attirent parfois moins l’attention. C’est le cas de Fatal Affair. On fait les présentations avec le dernier thriller de Netflix.

Fatal Affair, pour se changer les idées

Fatal Affair a été mis en ligne le 16 juillet dernier sur la plateforme de streaming. On y suit l’histoire d’une avocate (jouée par l’actrice Nia Long) en couple avec Marcus (joué par Stephen Bishop) et qui se retrouve prise au piège d’une situation particulièrement tendue. Après ses retrouvailles avec un vieil ami (joué par Omar Epps), celui-ci révèle rapidement son obsession et n’hésite pas à tout tenter pour la conquérir. On parle ici de ce que les anglophones décrivent comme un « Psychosexual Thriller » à la façon de Basic Instinct, Body Heat ou bien sûr Psycho, d’Alfred Hitchock.

Pour autant, mettre Fatal Affair dans la même catégorique ces films pose un vrai problème. Le standard de qualité n’a tout simplement rien à voir. En 90 minutes, on enchaîne les clichés du genre, les scènes un peu « olé-olé », et des séquences de combat qui n’ont rien de réussies. Les personnages sont tous plutôt caricaturaux, même si Omar Epps nous propose régulièrement des passages vraiment effrayants. Le vrai problème est que Fatal Affair s’inscrit dans un genre déterminé et joue cette carte jusqu’au bout et ce même si cela signifie qu’il n’y a aucune vraie surprise pour les spectateurs. Les textos en plein repas de famille, le stalker qui rentre dans la maison la nuit ou observe par la fenêtre… Tous les détails y sont.

Mais, si on ne s’abonnera pas à Netflix pour regarder Fatal Affair, c’est aussi le type de contenus qui font que l’on y restera. Pour cette capacité à nous fournir de la matière à regarder, n’importe où, n’importe quand.