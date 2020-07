Greyhound : on regarde ou on zappe le film de Tom Hanks sur Apple TV+

Attention, l’article suivant contient de (légers) spoilers sur le film Greyhound mis en ligne par Apple TV+. Si vous ne voulez rien savoir, mieux vaut vous contenter la bande-annonce ci-dessous.

Depuis son lancement, autant le dire honnêtement, Apple TV+ n’a pas été le vrai carton que la firme de Cupertino espérait lors de son lancement. Si on a tout simplement adoré la série For All Mankind en 2019, elle est tout de même un peu trop seule. Autant dire que l’on a été quelque peu impatients à l’idée de découvrir Greyhound. Le jeu en valait-il la chandelle ?

Greyhound, Tom Hanks est partout

Le film devait initialement sortir dans les salles obscures, mais en raison de la pandémie de coronavirus, il a été récupéré par Apple TV+. USS Greyhound : la Bataille de l’Atlantique de son titre intégral est l’adaptation d’un livre (The Good Sheperd). On y suit le commandant Krause, joué par Tom Hanks, qui est aux commandes d’un destroyer chargé d’escorter un convoi de ravitaillement à travers l’Atlantique. On se trouve en pleine Seconde Guerre Mondiale, et les Etats-Unis récemment frappés à Pearl Harbor entrent de plein pied dans la guerre. Sur la route du convoi, les terribles U-Boots, les sous-marins allemands.

Visuellement, Greyhound se révèle tout simplement bluffant. Soigné au niveau des images et des effets spéciaux, le film mérite de se voir sur une grande télévision à défaut de cinéma. Alternant plans larges en pleine mer et détails dans l’habitacle du destroyer, le réalisateur Aaron Schneider réussit très vite à nous plonger dans l’ambiance du conflit et à faire ressentir l’émotion et la pression vécues par les équipages.

Mais, ce bel emballage ne sert au final qu’à masquer les faiblesses du film. Si Tom Hanks est particulièrement investi dans le film dont il est aussi scénariste, il vampirise au final le projet. On ne voit que lui à l’écran, partout tout le temps. Définir un second rôle relève de la véritable gageure. Une situation qui pourrait être acceptable s’il signait une performance similaire à Forrest Gump, La Ligne Verte ou encore Seul au Monde. Mais, le résultat s’annonce là particulièrement prévisible et convenu. Très loin d’être son meilleur rôle.

Pour Apple TV+, l’expérience s’avère en tout cas plus que concluante. Le site Deadline a dévoilé que le film de Tom Hanks aurait battu tous les records, et ce même si la plateforme de streaming se refuse à donner des chiffres. Au-delà des visionnages, cela aurait aussi eu un impact sur les abonnements, puisque 30 % de ceux qui ont vu Greyhound seraient nouveaux. Une belle opération.