Finalement, Samsung n’a pas vendu 1 million de Galaxy Fold

Il y a quelques jours, lors d’un événement organisé par le média TechCrunch à Berlin, le président de Samsung Electronics, Sohn Young-kwon, avait déclaré que le constructeur a déjà vendu plus d’un million de Galaxy Fold.

Mais finalement, cette information est démentie aujourd’hui. En effet, comme le rapporte l’agence de presse coréenne Yonhap, vendredi, l’entreprise a finalement démenti l’information.

D’après Yonhap, un représentant a expliqué que Sohn a peut-être les données sur les ventes avec celles des prévisions initiales de l’entreprise et que ces ventes n’ont pas encore dépassé le million d’unités.

L’agence de presse indique également que Samsung prévoirait de vendre 500 000 Galaxy Fold cette année.

Des débuts timides pour le smartphone pliable de Samsung

Pour rappel, le Galaxy Fold, premier smartphone pliable de Samsung, a été présenté en début d’année. Son lancement a cependant été repoussé à cause d’un défaut de conception qui rendait l’appareil très fragile.

Finalement, Samsung a relancé son Galaxy Fold au mois de septembre.

Lorsqu’il est déplié, cet hybride smartphone/tablette a un écran de 7,3 pouces, et il embarque des composants d’appareils haut de gamme comparables à ceux des Galaxy S10 ou Note 10. En revanche, l’écran pliable n’est pas aussi résistant que ceux des smartphones classiques.

Et le prix de l’appareil est très élevé : plus de 2 000 euros en France.

Cependant, les ventes de smartphones pliables de Samsung pourraient réellement décoller l’année prochaine. Certains spécialistes pensent que le constructeur pourrait vendre plusieurs millions de smartphones pliables en 2020.

De plus, le constructeur entendrait sortir de nouveaux modèles. D’après les rumeurs, il est possible qu’il présente un appareil inspiré des téléphones à clapets, comme le nouveau Motorola Razr sorti cette année.

Un autre paramètre à prendre en compte : plus la production des smartphones pliables va augmenter, plus les coûts (et donc les prix) pourraient baisser.