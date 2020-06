Fitbit dévoile une solution de suivi des symptômes du coronavirus dédiée aux entreprises

Cette semaine, Fitbit a annoncé le lancement d’un nouveau service destiné aux entreprises. Baptisé « Ready for Work », il se destine aux entreprises et à leurs employés.

Fitbit se tourne (encore) vers la santé

Avec cet outil, les employés des entreprises indiquent chaque jour s’ils ont des symptômes ou s’ils ont été exposés au coronavirus récemment. Il est possible d’évoquer plusieurs symptômes, mais également de renseigner sa température depuis leur appareil Fitbit. Les employés peuvent aussi suivre les évolutions et les changements de leur fréquence cardiaque. En échange, ils peuvent recevoir des conseils quotidiens portant sur le fait qu’ils peuvent ou non retourner sur le lieu de travail de nouveau.

Les personnes concernées peuvent également accéder à Fitbit Care, un service qui comprend des podcasts, des webinaires ou encore des vidéos réalisées par des coachs de Fitbit.

De leur côté, les employeurs ont accès à un tableau de bord qui regroupe ces informations et offre une vision globale du retour des employés sur le lieu de travail. Il peuvent également voir quels employés sont inscrits et utilisent l’application —ainsi que la fréquence à laquelle les informations sont renseignées.

Le Dr Michael Snyder, directeur du Centre de génomique et de médecine personnalisée de Stanford, indique dans un communiqué partagé via Fitbit : « Lors de la mesure de la fréquence cardiaque, même une augmentation de deux battements de cœur par minute pourrait indiquer une réponse significative du système immunitaire, c’est pourquoi les wearables peuvent être des outils importants pour évaluer la santé globale des employés alors qu’ils se préparent à retourner au travail, en particulier lors de l’évaluation des cas présymptomatiques et asymptomatiques de COVID-19 ».

Le service « Ready for Work » montre comment Fitbit continue à se tourner vers le secteur de la santé, un domaine qui attire également Apple depuis des années —et qui a largement contribué au succès de ses Apple Watch.

Rappelons qu’Alphabet, société mère de Google, a annoncé le rachat de Fitbit pour 2,1 milliards de dollars en novembre 2019.