Ford, BMW et PSA : premiers tests grandeur nature de voitures connectées en 5G

Constructeurs et équipementiers automobiles s’unissent pour une démonstration de force autour de la 5G, vecteur essentiel dans l’avenir de la voiture connectée

C’est une étape que d’aucuns pourront qualifier d’historique. L’organisation 5GAA (5G Automotive Association) qui regroupe divers acteurs de l’électronique, des télécoms, et des équipementiers et constructeurs automobiles (près de 90 au total), a fait une démonstration de l’usage de la 5G appliquée à l’automobile en utilisant la nouvelle technologie C-V2X.

Sur le circuit de Montlhéry, Ford, BMW, PSA, Qualcomm et Savari ont fait plusieurs démonstrations de la technologie C-V2X et ses différentes applications possibles. BMW a fourni des scooters électriques, mais aussi des voitures, tout comme PSA et Ford, tandis que Qualcomm a fourni la plateforme de communication 5G, et Savari le logiciel de communication C-V2X.

Au programme, six applications différentes ont été présentées : l’anticipation d’un freinage d’urgence, le risque de collision à l’approche d’une intersection ou d’un virage, la présence d’un véhicule lent ou à l’arrêt, le changement d’état d’un feu tricolore, et l’anticipation d’un piéton traversant la voie. Autant d’assistances « contribuant à l’amélioration de la sécurité routière, du trafic, et de la conduite automatisée » explique le communiqué de presse.

La 5G pour améliorer la sécurité routière

Ces démonstrations reposent sur la technologie C-V2X, évolution de la technologie Car-to-X. Un nouveau protocole de communication permettant d’échanger de l’information en temps réel entre tous les types de véhicules (voitures, camions, motos de différentes marques), les piétons, les infrastructures (V2I), les feux de circulation, et les centres de gestion du trafic (Traffic Management Centers ou TMC). Sa mise en place nécessite le déploiement de la 5G, attendu pour 2020. A l’heure actuelle, l’utilisation du standard de communication C-V2X est en cours de validation en France, Allemagne, Corée, Chine, Japon, et aux États-Unis.

« Grâce à sa capacité à connecter en toute sécurité les véhicules et son évolution en 5G, le C-V2X fait partie intégrante de la vision de Ford en matière de transport du futur dans laquelle toutes les voitures et infrastructures se parlent. » explique Thomas Lukaszewicz, responsable de la conduite autonome chez Ford Europe. « Nous sommes fortement encouragés par les résultats préliminaires des tests en Europe et ailleurs, qui confortent notre conviction que les communications directes C-V2X ont des capacités de communication V2X supérieures. »

« Nous sommes heureux de travailler au sein de cet écosystème, composé de constructeurs et de grandes entreprises technologiques, pour souligner l’interopérabilité de la technologie C-V2X. Cela s’inscrit après notre première démonstration de communication directe C-V2X en Europe que nous avions réalisée avec Qualcomm Technologies en mars dernier, nous sommes heureux de travailler avec les plus grandes entreprises automobiles et technologiques pour souligner l’interopérabilité de C-V2X. » a déclaré Carla Gohin, vice-présidente de la Recherche et de l’Ingénierie avancée du Groupe PSA.

On sait que la 5G, très attendue, représente un rouage essentiel dans le secteur des objets connectés. L’automobile, et notamment la sécurité routière, pourraient être parmi les premières à en bénéficier avec des applications concrètes. En cela, le fait que plusieurs acteurs du secteur semblent œuvrer pour un standard commun constitue un signal encourageant.