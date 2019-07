Voici les nouveaux jeunes champions du monde de Fortnite

Jusqu’à aujourd’hui, aucune compétition planétaire du célèbre jeu vidéo d’Epic Games n’avait permis à des joueurs en duo de se démarquer lors d’une partie dédiée. C’est désormais chose faite avec Nyrhox et Aqua, deux gamers bien connus dans leur milieu et déjà des références de l’eSport, qui viennent d’être sacrés ensemble champions du monde.

Ils ont gagné un tiers de tous les matches organisés lors de cette finale, et ont ainsi terminé la partie avec le plus grand nombre de points, soit 51 au total. Ils n’ont que 16 ans. Ceux qui sont arrivés en seconde position, Rojo et Wolfiez, n’ont réuni que 47 points.

Un nombre impressionnant de spectateurs

Le Championnat du monde Fortnite était tant attendu que près de deux millions de joueurs ont pu le suivre en live sur Internet. Non seulement directement depuis le jeu en question, mais aussi grâce à Twitch, Facebook, ou YouTube. Une stratégie marketing payante, pour un studio qui a déjà généré plus de 3 milliards de dollars de profit grâce à ce titre.

Il y a donc de fortes chances pour que l’événement soit à nouveau organisé dès l’année prochaine. On ne sait pas s’il se déroulera toujours à New York, mais nul doute qu’il saura toujours réunir autant de participants étant donné le succès de cette première édition.

Le classement

Pour ceux qui n’ont pas pu suivre le live, voici quelques informations quant au classement final qui a permis de départager toutes les équipes inscrites au Championnat du monde de Fortnite :

Nyhrox & Aqua (51 points) Rojo & Wolfiez (47 points) Elevate & Ceice (45 points) Saf & Zayt (44 points) Arkhram1x & Falconer (44 points) Mongraal & Mitr0 (40 points) Megga & Dubs (38 points) Derox & itemm (36 points) Zexrow & Vinny1x (35 points) Vato & Skite (31 points)

L’ensemble du tableau des scores peut aussi être consulté dans le jeu en ligne. Si la majorité des membres de cette liste sont Européens (10 d’entre eux), les Américains (8) y sont aussi très bien représentés.