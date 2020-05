Ford Mach-E : 120 km d’autonomie en seulement 10 minutes de recharge, via Ionity !

Ionity : 10 minutes de charge pour 119 km d’autonomie avec la Ford Mach-E

Il y a quelques mois maintenant, Ford officialisait sa toute nouvelle Mach-E, un SUV 100% électrique dérivé de la Mustang, qui se veut le fer de lance d’une gamme de véhicules électrifiés Ford en pleine expansion. Un modèle qui constitue l’un des 18 nouveaux véhicules électrifiés que la société introduira en Europe avant la fin de l’année 2021. La Mustang Mach-E ambitionne une autonomie pouvant atteindre 600 km, avec une recharge (très) rapide.

Le constructeur américain est formel, les derniers tests réalisés par Ford montrent que la toute nouvelle Mustang Mach-E 100% électrique pourra parcourir en moyenne 119 km en environ 10 minutes de recharge sur une borne Ionity. Rappelons que Ford prévoit également de mettre en place 1 000 bornes de recharge dans le réseau Ford européen au cours des trois prochaines années afin de rendre la recharge simple et accessible à tous.

Des mises à jour en OTA pour la Ford Mach-E

Parallèlement, à l’instar de ce que propose notamment Tesla, la Ford Mustang Mach-E pourra évoluer avec le temps, grâce à un système de mises à jour OTA. Ford précise que « presque tous les modules informatiques de la Mustang Mach-E peuvent être mis à jour sans fil. Ce qui signifie que Ford peut ajouter des améliorations de performance et des caractéristiques entièrement nouvelles qui n’existaient peut-être pas lors de la première livraison du véhicule aux utilisateurs. »

La plupart des mises à jour peuvent être activées en moins de deux minutes, et les mises à jour plus complexes, autrement dit celles qui pourraient nécessiter un arrêt plus long du véhicule, peuvent être programmées pour avoir lieu lorsque les clients le jugent le plus pratique.

Ford prévoit de livrer ses premières mises à jour dans les six mois suivant l’arrivée des premiers véhicules Mustang Mach-E chez leurs heureux propriétaires. Ces derniers recevront des notifications détaillant les mises à jour du système connecté lorsqu’elles seront disponibles, qui pourront alors être installées en utilisant une connexion Wi-Fi ou 4G, en fonction de la mise à jour. Exactement comme sur votre smartphone ou votre console de jeu préférée…