Ford propose un mode électrique automatique sur ses véhicules hybrides

L’amélioration de la qualité de l’air en ville est un objectif qui est plus que jamais d’actualité, et les moyens de transports pour les particuliers comme les entreprises devront s’adapter pour réduire leur impact sur l’environnement. Face à ces enjeux, Ford présente une nouvelle technologie permettant à ses derniers véhicules utilitaires hybrides rechargeables de fonctionner en mode 100% électrique, et ce de manière automatique dès l’entrée dans des zones prédéfinies.

Grâce à une fonction de geofencing (géolocalisation en temps réel), l’utilitaire Ford Transit Custom Plug-In Hybrid est capable de passer automatiquement en mode 100% électrique, dès qu’il entre dans des zones spécifiques comme par exemple des embouteillages, des zones à faibles émissions (ZFE), à proximité d’écoles ou encore dans des entrepôts professionnels. Bien entendu, le mode 100% électrique ne sera activé que si la batterie est suffisamment rechargée afin de permettre son fonctionnement.

Ces « zones vertes » sont prédéfinies sur la cartographie, mais il est également possible d’en créer de nouvelles personnalisées. En quittant ces zones, le véhicule peut alors automatiquement rebasculer vers un mode de conduite plus approprié, faisant par exemple appel au moteur thermique afin de bénéficier d’une plus grande autonomie tout en rechargeant sa batterie.

Améliorer la qualité de l’air

Si l’implantation des ZFE (ou Zones à Faibles Émissions) fait encore débat en France, Ford mène actuellement des études à Londres au Royaume-Uni, Cologne en Allemagne, ou Valence en Espagne. Le constructeur américain a conclu que les véhicules hybrides capables de rouler en mode électrique pourraient contribuer à améliorer la qualité de l’air urbain. En effet, 75% de la distance parcourue en ville par les participants à l’étude s’est effectuée en mode 100% électrique, contribuant ainsi à réduire l’impact environnemental des véhicules en milieu urbain.

Cette nouvelle fonction de geofencing sera disponible à partir de l’automne 2020 sur le Ford Transit Custom Plug-In Hybrid, mais sera également à terme disponible sur les autres modèles de la gamme Ford, que ce soit les utilitaires ou encore les véhicules particuliers. De quoi renforcer l’attractivité des véhicules utilitaires de l’ovale bleu, qui bénéficient également désormais de la connectivité 4G de série.