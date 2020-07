Ford propose la connectivité 4G de série sur ses véhicules utilitaires

Si les services connectés sont mis en avant par tous les constructeurs pour leur côté technologique, ludique ou pratique sur les voitures particulières, ils sont également très utiles aux professionnels pour augmenter leur productivité au quotidien sur le terrain. Ford l’a bien compris et propose désormais la connectivité 4G de série sur la grande majorité de ses véhicules utilitaires.

Auparavant proposé en option au catalogue, le modem FordPass Connect équipe désormais de série sept modèles de la gamme des véhicules utilitaires de Ford : les Transit 2T, Transit Custom, Tourneo Custom, Transit Connect, Tourneo Connect, Fiesta Van et Ranger, avec un abonnement inclus et gratuit pour accéder aux services connectés Ford dans toute l’Europe.

Une application pour faciliter l’utilisation et la maintenance des flottes

Cet équipement permet de contrôler à distance jusqu’à cinq véhicules utilitaires Ford depuis une seule application : FordPass Pro, disponible depuis quelques mois en France sur iOS et Android. Celle-ci permet de géolocaliser les véhicules et de connaître leur état, de recevoir des alertes sur le smartphone en cas de problème, et d’accéder à leurs fonctionnalités à distance telles que le verrouillage/déverrouillage, le démarrage ou encore le chauffage : pratique pour préchauffer l’habitacle en hiver.

Ford a également pensé à la sécurité avec un mode « Surveillance », qui permet une fois activé d’alerter l’utilisateur en temps réel en cas de tentative d’intrusion : celui-ci surveille toute entrée dans le véhicule, ouverture du capot ou démarrage du moteur, et notifie le propriétaire sur son smartphone, via l’application FordPass Pro. Le système surveille également toute utilisation du véhicule à l’aide d’une clé, utile pour donner l’alerte en cas de tentative de vol ou de clonage des clés.

Cette fonctionnalité sera déployée progressivement dans l’année via une mise à jour OTA à distance, permise par la connectivité permanente du véhicule. D’autres fonctionnalités et améliorations pourront être apportées ultérieurement, sans que l’utilisateur ou le gestionnaire de flotte ait à se rendre chez un garage Ford.

Si Ford propose la connectivité 4G à bord de ses véhicules utilitaires, un nouvel arrivant sur ce marché devrait faire parler de lui dans les prochaines années : il s’agit du nouveau Tesla Cybertruck, présenté en grande pompe par Elon Musk à l’automne dernier.