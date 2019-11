Face à la Model 3, la Ford Mustang Mach-E est en rupture de stock

Elle fut présentée à Los Angeles le 18 novembre dernier, et voilà qu’elle est déjà en rupture de stock, seulement 10 jours plus tard. La première voiture électrique de Ford baptisée Mustang Mach-E connaît une forte popularité, à en croire les dires de la marque, dans une interview à nos confrères de Roadshow.

La Mustang Mach-E n’est pas attendue avant fin 2020, mais toutes les versions ne seront pas disponibles dès l’année prochaine. En effet, seules les « First Edition » et les modèles « Premium » débuteront leurs livraisons, et le reste des variantes – à savoir les Select, California Route 1 et GT Performance Edition – sont planifiées pour les deux années suivantes.

Un bon départ, pour la première voiture électrique de Ford

À ce stade, il est encore difficile de savoir combien de ventes ont été concrètement réalisées. Ford n’a pas communiqué à ce sujet. La seule donnée chiffrée rendue publique à ce jour concerne la première année de production du modèle, qui se limitera à la sortie de 50 000 exemplaires des chaînes de production.

Cette limite est due à l’absence d’expérience de Ford dans la production de voitures électriques, qui lui demandera encore quelque temps avant d’arriver aux mêmes performances que Tesla. La marque californienne a déjà vendu plus de 97 0000 véhicules sur un seul trimestre, en fin d’année 2018.

Généralement, les variantes « First Edition » sont toujours assez limitées en termes de nombre, ce qui laisse penser que Ford n’a pas non plus réalisé plus de 20 000 ventes. Mais à en voir le calendrier de sortie de ses différentes versions, où seule la version « Premium » sortira des usines en parallèle, le bon départ de la Mustang Mach-E semble être confirmé.

Une concurrence à la Model 3 ?

Submergée par l’actualité du duel des pickup Tesla Cybertruck vs Ford F-150, l’actualité de la firme de Détroit cache une compétition plus sérieuse encore avec la marque californienne d’Elon Musk. Désormais, la Mustang Mach-E se présentera comme une vraie concurrente à la Tesla Model 3.

Pour rappel, les tarifs de la Mustang Mach-E s’échelonneront de 48 990 à 69 500 euros selon le modèle et la version. Le modèle à la plus longue autonomie vise jusqu’à 600 km (370 miles) en cycle WLTP. De la même manière, la version GT aux performances les plus poussées est censée réaliser un 0 à 100 km/h sous la barre des 5 secondes, et sa puissance est estimée à 465 ch.