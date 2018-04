Fortnite sur iOS : un lancement vraiment très rentable

Déjà classé N°1 des téléchargements sur l’App Store aux États-Unis, en France et dans une vingtaine de pays, Fortnite Battle Royale va de record en record et ce n’est que le début car le jeu sera prochainement porté sur Android.

Fortnite a confirmé tout son potentiel en à peine quelques semaines. Sur iOS, l e jeu officiellement lancé la semaine dernière aurait déjà permis de générer plus de 15 millions de dollars de revenu en mobile sur les trois dernières semaines. Les revenus auraient triplé directement à partir du moment où le jeu est passé de « sur invitation » à grand public.

Trois semaines réussies pour Fortnite

Classé n°1 des téléchargements aux États-Unis, en France et dans une vingtaine d’autres pays, il n’en serait pourtant encore qu’à ses débuts selon de nombreux experts.

Surtout, il a déjà dépassé d’un point de vue des revenus des jeux comme Candy Crush Saga, Clash of Clan et même Pokemon Go. Sur la dernière semaine, il a par exemple généré 6,4 millions de revenus contre 5,8 pour Candy Crush. Un véritable exploit pour un jeu aussi récent.

Des arguments de poids pour utiliser la carte bancaire

Le plus impressionnant dans tout ça, c’est sans doute qu’il s’agit bel et bien d’un free to play. D’un côté, il a su clairement surfer sur le succès du genre après l’explosion de Playerunknown’s Battlegrounds. Mais, l’approche économique est vraiment bien choisie pour avancer. Ici, on ne paie pas pour progresser. Les joueurs le font pour de costumes drôles, des animations dans le jeu ou encore un service pour 3 mois baptisé Battle Pass.

Surtout, c’est l’aspect transversal qui séduit. Investir sur smartphone, sur Playstation, Xbox ou PC, c’est du pareil au même. Tout se transmet de l’un à l’autre. Une différence majeure avec PUBG qui traite chaque plateforme de façon autonome. Fortnite aurait déjà revendiqué plus de 11 millions de téléchargement sur iOS.

Le jeu doit désormais arriver sur Android pour finir son développement et continuer d’augmenter ses revenus. C’est au programme, l’information a été confirmée. Ce n’est désormais plus qu’une question de timing.