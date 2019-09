Francfort 2019 : découvrez (enfin !) la citadine électrique Volkswagen ID.3 !

Volkswagen exhibe enfin son ID.3

Quelques jours après l’officialisation de la nouvelle Porsche Taycan, c’est au tour de Volkswagen de lever le voile sur sa très attendue ID.3. Rappelons que cette voiture électrique made in Volkswagen est disponible depuis quelques semaines déjà à la commande, avec une campagne de publicité TV déjà en place… alors que le bolide n’avait pas encore été officiellement présenté. C’est chose faite aujourd’hui, avec de nombreuses images, et de nouveaux détails.

Volkswagen officialise donc ce premier modèle de sa nouvelle gamme ID, avec une ID.3 basée évidemment sur la plateforme maison MEB. Volkswagen annonce avoir travaillé le design de ce modèle pour le rendre immédiatement identifiable en tant que véhicule zéro émission. A bord, on profite d’un véritable « open space« , avec des commandes et affichages numériques inédits, sans oublier un large écran tactile 10 » au centre de la planche de bord.

L’ID.3 propose également une interface (presque) entièrement tactile, et seuls les warnings et les fenêtres électriques sont encore actionnés au moyen de commandes traditionnelles. Un système baptisé « éclairage ID » se charge d’assister le conducteur au moyen d’une bande LED pendant la navigation et peut, par exemple, l’inciter à freiner en cas de danger

« L’ID.3 est un véhicule polyvalent qui convient à une utilisation quotidienne. Compacte, elle associe la maniabilité d’une petite voiture et l’espace intérieur d’un véhicule de catégorie supérieure. Elle est dotée d’un design fascinant, d’une technologie innovante et d’une autonomie significative« , indique Silke Bagschik, Directrice Ventes et Marketing pour la Famille ID.

Trois tailles de batterie au programme

La Volkswagen ID.3 sera proposée avec trois options de tailles de batterie. La capacité de la version de base est de 45 kWh et permet une autonomie électrique (théorique) jusqu’à 330 km. Il existera également une batterie de 58 kW, pour une autonomie de 420 km et enfin une version 77 kWh, qui promet une autonomie de 550 km. Selon le constructeur, 30 minutes suffisent pour charger l’ID.3 et parcourir environ 290 km, en utilisant une puissance de charge de 100 kW.

Côté tarifs, la Volkswagen ID.3 sera proposée à moins de 30 000 euros, pour la version dotée d’une batterie de 45 kWh. Volkswagen précise que la première édition, baptisée « ID.3 1st », est équipée d’une batterie de 58 kWh alimentée par un moteur électrique placé sur l’essieu arrière. Elle génère 150 kW et délivre un couple maximal de 310 Nm, ce qui permet d’atteindre une vitesse maximale de 160 km/h. Cette ID.3 1st est affichée à moins de 40 000 euros.

A noter également que cette ID.3 est le tout premier véhicule à porter le nouveau logo de la marque Volkswagen.