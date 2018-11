Freebox V7 : Free envoie les invitations, la date de lancement est officielle !

Ce lancement tant attendu aura donc lieu le mardi 4 décembre à Paris. Nous venons en effet de recevoir par mail une invitation pour l’événement de lancement et le visuel ne laisse pas de place au doute. On ne sait pas pour l’instant si la conférence sera retransmise en direct (ce serait logique venant de Free), et l’heure de début de la conférence sur la Freebox V7 est fixée à 10h.

Après avoir maintes et maintes fois repoussé le lancement Free s’apprête donc à lancer sa (ou ses) nouvelles Freebox V7.

Une Freebox V7 pour la domotique ?

Sur le visuel de l’invitation, on aperçoit plusieurs pictogrammes, donc certains semblent évoquer la maison connectée, avec la détection d’ouverture de porte, une montre connectée en plus d’une icône de maison. Le son sera certainement à l’honneur, les rumeurs annonçant depuis plusieurs mois un partenariat avec Devialet sur cette nouvelle Freebox V7.

On semble également se diriger vers la sortie de non pas une, mais de deux Freebox V7, la Freebox Delta, et la Freebox One. Une pourrait se placer sur un segment haut de gamme, avec l’intégration de fonctionnalités pour la maison connectée, une barre de son, etc., et la seconde plus simple, mais plus abordable.

Une chose est sûre, le teaser sur la Freebox V7 a été long, les reports aussi, les équipes de Xavier Niel doivent donc frapper un grand coup pour répondre à la demande de nouveautés attendues depuis décembre 2010, et la sortie de la Freebox V6. Comme la V6, Free semble bien confiant pour proposer une nouvelle révolution dans les offres box internet.