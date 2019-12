Voici le Galaxy A01, le smartphone le moins cher de Samsung

Sur son site internet, le fabricant sud-coréen Samsung vient de lever le voile sur le Galaxy A01. Il s’agira certainement du smartphone le moins cher de chez Samsung, dans sa nouvelle gamme baptisée Galaxy A. On s’attend notamment à ce que son prix soit fixé aux alentours de 100 euros, pour se démarquer encore un peu du Galaxy A10, lancé cette année.

Avec ce nouveau smartphone, Samsung montre sa réelle intention de prendre de l’avance sur ses concurrents. Chacun des modèles de la gamme de Galaxy A sont sortis en 2019, mais voilà déjà que la marque a déjà débuté les mises à jour de ses produits, sans attendre 2020. La semaine dernière, les Galaxy A51 et A71 ont été lancés, remplaçant les A50 et A70 sortis plus tôt dans l’année.

Galaxy A01 : un smartphone pour 100 euros

Samsung signe un joli retour sur le marché des smartphones pas cher. Auparavant, la marque était loin d’être la plus pertinente sur ce segment : sa gamme de Galaxy J ne respirait pas la qualité, et la concurrence faisait bien mieux.

Désormais, les choses ont changé. Les nouveaux Galaxy A se vendent très bien, et la concurrence accrue a poussé Samsung à devoir réagir avec un gain de qualité. On attend de voir si cela sera aussi le cas sur le Galaxy A01 : pour seulement 100 euros, ses caractéristiques sont plutôt basiques.

Les caractéristiques du Samsung Galaxy A01

L’écran LCD du nouveau Galaxy A01 propose tout de même une dalle de 5,7 pouces, avec une encoche en forme de « goutte ». La résolution de l’écran se limitera à 720p, (HD+), et le processeur proposera huit cœurs dont quatre à 1,95 GHz au maximum.

Au niveau de la photo, Samsung a pris soin de proposer deux capteurs à l’arrière. Néanmoins, ne vous attendez pas à retrouver un zoom ou un capteur ultra grand-angle. Ici, le second capteur ne fera qu’appuyer le module principal de 13 MP pour son mode portrait. Sinon, à l’avant, le capteur selfie sera de 5 mégapixels.

La mémoire vive permettra de différencier – a priori – deux versions, à savoir que le smartphone sera décliné en 6 ou 8 Go de RAM. Sympathique, d’autant plus qu’il pourra stocker jusqu’à 128 Go en interne et augmenter son espace avec une carte micro SD.

Terminons-en sur la partie batterie. Le smartphone, aux équipements assez limités mais tout à fait convenables pour une utilisation classique, ne devrait pas être très énergivore. Le module de 3000 mAh annoncé devrait parfaitement faire l’affaire. On attend maintenant de savoir s’il s’agira d’un port USB-C ou d’un port micro-USB.