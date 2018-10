Galaxy A6s : le premier smartphone Samsung qui n’est pas fabriqué par Samsung ?

Après avoir levé le voile sur le Galaxy Note 9, Samsung enchaîne avec ses smartphones de gamme intermédiaire : les nouveaux Galaxy A de 2018.

Presse Citron a déjà évoqué le Galaxy A7, premier smartphone Samsung avec trois caméra sur le dos, ainsi que le Galaxy A9, premier smartphone du géant coréen avec 4 caméras sur le dos.

Et aujourd’hui, on évoque deux nouveaux smartphones de la gamme intermédiaire de Samsung : le Galaxy A9s et le Galaxy A6s. Comme le rapporte notre confrère The Verge , Samsung a récemment levé le voile sur ces deux mobiles en Chine, le marché pour lequel ils seraient destinés.

Le Galaxy A9s serait une variante presque identique au Galaxy A9. Et le Galaxy A6s a une fiche technique assez basique pour un smartphone de gamme intermédiaire : double APN de 12 MP sur le dos, écran Super AMOLED 1080p de 6 pouces, puce Snapdragon 660, 6GB de RAM et mémoire interne de 64 ou 128 GB, le tout pour un prix qui avoisine les 260 dollars.

Un Samsung non-Samsung ?

Néanmoins, le Galaxy A6s se distingue tout de même sur une chose : il s’agirait du premier smartphone Samsung qui n’est pas fabriqué par Samsung.

En effet, d’après The Verge, l’appareil ne serait pas assemblé dans des usines Samsung, mais dans celles de la société Wingtech, qui est également le sous-traitant qui fabrique les smartphones Xiaomi.

Le fait de sous-traiter la fabrication des smartphones est monnaie courante dans l’industrie des smartphones. Cependant, pour Samsung, c’est une première.

Cette année, Samsung a décidé d’apporter certaines innovations sur les mobiles de gamme intermédiaire, avant de les apporter sur les hauts de gamme. Ainsi, les premiers mobiles Samsung avec trois et quatre caméras sur le dos appartiennent à la gamme Galaxy A. Et il en est de même pour le premier smartphone Samsung qui est fabriqué par une autre entreprise.