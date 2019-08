Galaxy Note 10 : voici pourquoi Samsung a sacrifié la prise jack et la carte microSD

À moins que ne viviez dans une grotte, vous savez certainement déjà que Samsung vient d’officialiser son nouveau smartphone XXL, le Galaxy Note 10, ainsi que la variante plus grande, le Galaxy Note 10 Plus.

Comme chaque année, avec ses modèles haut de gamme, Samsung propose des fiches techniques premium, un design innovant et plusieurs nouveautés côté logiciel.

En revanche, le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10 Plus n’ont pas de prise jack, ni de boutons physiques pour Bixby. Et sur le Galaxy Note 10, il n’y a pas de fente pour les cartes microSD.

Cela est une surprise dans la mesure où Samsung a toujours insisté pour garder cette prise. Il y a trois ans, le constructeur lançait même des piques contre Apple, qui avait décidé de ne plus inclure de prise jack sur ses smartphones.

Une meilleure batterie ? Un meilleur design ?

Néanmoins, avec le Galaxy Note 10, Samsung a finalement sauté le pas, en sacrifiant une fonctionnalité afin d’éliminer l’encombrement causé par la prise pour les écouteurs.

Un représentant de Samsung a expliqué à notre confrère The Verge qu’en éliminant la prise jack, le constructeur peut consacrer l’espace normalement prévu pour cette prise à la batterie. Ce sacrifice permettrait également à Samsung de proposer de meilleurs retours haptiques sur ses nouveaux smartphones.

En ce qui concerne la fente pour la carte microSD, celle-ci est absente sur le Galaxy Note 10. Mais elle est toujours présente sur la version plus large, le Galaxy Note 10 Plus.

À l’instar de la prise jack, la fente pour la carte microSD a été sacrifiée pour avoir plus d’espace pour la batterie (dans un smartphone plus fin). C’est ce qu’a indiqué Suzanne De Silva, responsable des mobiles Samsung pour le marché américain, à notre confrère Cnet.