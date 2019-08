Samsung Galaxy Note 10 & Note 10+ : toutes les infos

Le coup d’envoi du Samsung Unpack 2019 pour le lancement du Samsung Galaxy Note 10 est fixé pour ce 7 août à 22h heure française. Suivez avec nous toutes les informations sur le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10+ de Samsung.

Le lancement du Samsung Galaxy Note 10 en direct :

Si vous êtes à l’aise avec l’anglais, voici le lien direct vidéo pour le lancement du Note 10. Si vous n’êtes pas à l’aise, suivez notre live texte dans la suite de cet article.

Samsung Galaxy Note 10 : toutes les annonces en direct

M-5 : la conférence va bientôt commencer…

22h00 : c’est parti pour ce Unpacked 2019 à New York !

Samsung attaque sa conférence par le biais de son CEO, DJ Koh. Il positionne sa marque comme le nouvel acteur innovant du marché des smartphones.

La 5G est un nouveau moyen d’aller plus loin, grâce à des débits démultipliés. La vision de Samsung, est qu’elle va permettre d’être plus productif, et plus efficace, tout en gardant la sécurité en tête.

Comme prévu deux modèles sont de la partie : les Samsung Galaxy Note10 et Note 10+. Les deux modèles sont disponibles en France dès ce soir chez les principaux commerçants :

Première bonne nouvelle, le prix baisse par rapport au Note 9, avec 959€ pour le Note 10. Le Note 10+ est quant à lui vendu à partir de 1109€, les deux modèles d’entrée de gamme proposant 256 Go de stockage.

Au niveau des coloris, nous aurons droit au bleu et au noir en France. Samsung propose jusqu’à 410€ de réduction sur le produit si vous échangez un ancien smartphone récent. Toutes les informations se trouvent ici.

Au niveau de la puissance, comme prévu c’est la nouvelle puce Exynos 9825 qui fait tourner les deux modèles, qui disposent respectivement de 8 Go et 12 Go de RAM. Petite surprise, le Note 10 est bien plus compact que le Note 9 avec des dimensions de 151 x 71,8 x 7,9 mm contre 161,9 x 76,4 x 8,8 mm pour son prédécesseur.

La dalle OLED de 6,3 pouces propose une définition de 2280 x 1080 px avec une résolution de 401 ppp. Pour le Note 10+ la dalle de 6,8 pouces propose une définition de 3040 x 1440 avec une résolution de 498 ppp.

La vidéo du lancement en France

Point étonnant, la batterie du Note 10 a une capacité de 3500 mAh ce qui semble un peu faible pour faire tourner une telle machine, et Samsung promet une journée d’utilisation avec 30 minutes de recharge ultra rapide (jusqu’à 45W)… Pour le Note 10+ la capacité semble plus logique avec 4300 mAh.

Comme souvent sur les flagship Samsung, on retrouve des haut-parleurs stéréo by AKG, qui promettent une belle immersion en vidéo. Exit le port jack 3,5mm, le Note 10 sera livré avec des écouteurs USB-C. Pour les capteurs photo à l’arrière on retrouve exactement la même combinaison que sur les S10, qui s’en sortaient plutôt bien. Une nouveauté arrive au niveau logiciel, le mode portrait en vidéo.

Pour le Note 10+ on retrouve le même triple capteur à l’arrière avec, en supplément, un capteur ToF.

Un stylet sous stéroïdes

Le S pen est l’élément différenciant de la gamme Note chez Samsung. La version 2019 du stylet s’améliore encore avec des nouveautés hardware et logicielles.

L’ajout d’un accéléromètre et d’un gyroscope permet au S Pen d’aller bien plus loin que le simple clic dans le contrôle à distance. Dans l’appareil photo, vous pourrez par exemple passer en mode selfie ou changer de mode en fonction de vos mouvements. Faire effectuer une rotation au stylet vous permet aussi de zoomer et dézoomer, ce qui fera son petit effet.

Un mode wahoo, baptisé AR Doodle vous permet d’utiliser le stylet pour dessiner en 3D et voir votre création en réalité augmentée. Grâce au capteur ToF du Note 10+, vous pourrez également scanner des objets ou personnes en 3D, et un mode tracking vous permet d’imiter des mouvements, compliqué à expliquer, mais impressionnant à voir !

Une version 5G du Note 10+ sera disponible, le marché français n’est apparemment pas visé dans l’immédiat.

Le Note 10 est donc une très belle évolution par rapport au Note 9, et l’écran est tout simplement magnifique, avec d’infimes bordures et un petit pinçon pour la caméra selfie. Notre test arrive dès que nous aurons le smartphone en main.