Galaxy Note 20 : présentation le 5 août et commercialisation le 21 août ?

Cela fait un moment que les médias ne cessent d’évoquer les prochains smartphones haut de gamme de Samsung, le Galaxy Note 20 et ses variantes. Normalement, ces appareils devraient être dévoilés au mois d’août. Et dans un article publié cette semaine, le site Sammobile fournit de nouvelles précisions. D’après celui-ci, le Galaxy Note 20 et ses variantes devraient être dévoilés durant un événement en ligne à New York, le 5 août. Les précommandes devraient être disponibles juste après cette présentation, puis les smartphones arriveraient sur le marché à partie du 21 août. Mais bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec prudence, étant donné qu’elles proviennent de sources non officielles. D’ailleurs, une autre source, Max Weinbach, semble suggérer que Samsung pourrait aussi faire une présentation le 27 juillet (mais il ne précise pas que ce sera pour présenter le Galaxy Note 20 et ses variantes).

I think it has to do with Fortnite and the Summer of Galaxy but not sure tbh. It's just a date I've seen mentioned in the Galaxy Watch firmware and a few other places. — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 6, 2020

Sinon, on notera aussi qu’actuellement, de nombreuses autres informations non officielles sur les caractéristiques des prochains Galaxy Note de Samsung circulent déjà sur la toile. Et récemment, nous avons également évoqué des rendus qui ont fuité sur le site de Samsung, et qui pourraient représenter le Galaxy Note 20 Ultra.

De nouveaux smartphones pliables devraient également débarquer

En plus des nouveaux Galaxy Note, Samsung pourrait aussi profiter de son prochain événement pour lever le voile sur de nouveaux smartphones pliables. Les médias évoquent la possibilité que le constructeur présente le successeur du Galaxy Fold, dont le nom pourrait être Galaxy Fold 2 ou « Galaxy Z Flold 2 ». Une version 5G et plus performante du Galaxy Z Flip, dévoilé en début d’année, serait aussi dans les tuyaux. Et Samsung développerait également un smartphone pliable plus abordable dont le nom pourrait être Galaxy Fold Lite ou Galaxy Fold e. Néanmoins, il y a de fortes chances pour que le constructeur repousse la présentation de ce dernier à un événement ultérieur.

Malheureusement, vu la situation économique, il est possible que les gens se ruent moins sur les appareils premium qui peuvent être hors de prix et préfèrent acheter des modèles plus abordables. Mais dans ce domaine, Samsung propose aussi des appareils intéressants, comme le Galaxy A51, ou bien les smartphones Galaxy M qui ont une autonomie très élevée.