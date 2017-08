Le Galaxy Note 8 s’offre un teaser avant sa présentation officielle le 23 août

A quelques jours de la présentation officielle du nouveau Galaxy Note 8, Samsung fait monter un peu plus la température avec une vidéo faisant un peu de teasing à ce terminal très attendu par le grand public. Certaines rumeurs expliquent que le nouveau fer de lance de Samsung sera disponible dès la présentation, soit quelques jours avant l’IFA 2017.

Plus que 9 jours à patienter avant de découvrir la présentation officielle du Galaxy Note 8. Ce flagship est très attendu par tous les fans de la marque, par la presse spécialisée et par tous ceux qui veulent tourner une bonne fois pour toutes la page du fiasco du Galaxy Note 7. L’événement se tiendra à New York ce 23 août, mais en attendant la marque sud coréenne a décidé de faire monter la pression et a dévoilé une petite vidéo pour commencer à faire du teasing.

Samsung fait monter la température

La phablette de Samsung prendra donc les devants, car à la fin du mois d’août, nous aurons droit à une déferlante de nouveaux modèles présentés durant l’IFA de Berlin. Au mois de septembre, de nombreux constructeurs présenteront certains terminaux dont l’iPhone 8 d’Apple, même si certaines rumeurs laissent toujours planer des incertitudes à ce sujet, car si certains sites ou analystes annoncent septembre, d’autres avancent le mois de novembre…

Quelques sites évoquent une commercialisation du Galaxy Note 8 dès la présentation, mais la majorité des spéculations sur la date de sortie concernent le 15 septembre en Europe à un prix de 999 euros, mais tout cela doit encore être vérifié. En attendant, nous vous laissons visionner cette vidéo teasing du Galaxy note 8 et reviendrons rapidement vers vous une fois que nous aurons pu obtenir toutes les infos définitives sur cette nouvelle Phablette.

Teasing vidéo du Galaxy Note 8 de Samsung