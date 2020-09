Galaxy Z Fold S : le prochain smartphone pliable de Samsung ?

Bien que les smartphones pliables ne se vendent pas encore aussi bien que les modèles classiques, Samsung continue de miser sur ce type d’appareil. Après le Galaxy Fold en 2019, Samsung a sorti le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Flip 5G et le Galaxy Z Fold 2 cette année. Ce dernier a récemment été dévoilé lors de l’événement du Galaxy Note 20 et du Note 20 Ultra, et se présente comme un successeur du Galaxy Fold.

Mais alors que le nouveau smartphone pliable de Samsung vient à peine d’être lancé, les médias évoquent déjà les prochains modèles. Et l’une des rumeurs à ce sujet concerne un modèle appelé Galaxy Z Fold S. D’après le site Sammobile, il s’agit d’un nouveau smartphone pliable que Samsung pourrait lancer en 2021.

Par rapport aux précédents smartphones pliables de Samsung, ce modèle aurait une particularité : une charnière qui permet une rotation de 360°. Le mécanisme pourrait être assez proche de celui du Huawei Mate X. Mais Sammobile compare également le Galaxy Z Fold S au Surface Duo de Microsoft dont la charnière permet aussi une rotation de 360°. Pour rappel, le Surface Duo est un smartphone sous Android avec deux écrans (mais pas un écran pliable).

Est-ce le smartphone pliable « abordable » de Samsung ?

Pour le moment, on sait peu de choses sur le Galaxy Z Fold S. Mais on notera qu’actuellement des rumeurs circulent également au sujet d’un smartphone pliable plus abordable par rapport au Galaxy Z Fold 2 qui coûte plus de 2 000 euros.

Mais on ne sait pas s’il s’agit du Galaxy Z Fold S ou d’un autre modèle. En tout cas, Samsung pourrait très bien proposer une fiche technique assez modeste sur cet appareil pour que le prix de celui-ci ne dépasse pas 1 500 euros, par exemple. Cependant, s’agissant encore de rumeurs, toutes ces informations sont pour le moment à considérer avec une extrême prudence.

Apple s’intéresse aussi aux smartphones pliables et Google pourrait lancer son premier modèle en 2021

Alors que Samsung continue de muscler son offre de smartphones pliables, Apple semble de plus en plus intéressé par cette technologie. Des brevets de la firme ont en effet montré que celle-ci pourrait un jour, à son tour, se lancer dans ce type d’appareil.

Et récemment, nous avons relayé une info provenant du Youtubeur Jon Prosser selon laquelle Apple aurait bien développé un prototype de smartphone pliable. Cependant, celui-ci serait différent des modèles de Samsung, Huawei et Motorola. En effet, au lieu d’utiliser un écran pliable, la firme de Cupertino utiliserait deux écrans liés par une charnière. Néanmoins, lorsque le prototype est ouvert, on aurait l’impression qu’il s’agit d’un seul écran. Apple aurait aussi développé une charnière en textile qui offre plus de résistance.

Et de son côté, Google pourrait lancer son premier smartphone pliable dès 2021. C’est ce qui est suggéré par un article publié par nos confrères de 9to5Google. Ceux-ci indiquent avoir découvert des documents secrets de Google qui indiquent que le premier smartphone pliable de la firme pourrait être présenté en même temps que le Pixel 6 et le Pixel 6 XL. Par ailleurs, Google a déjà confirmé qu’il prototypait cette technologie en 2019. Cependant, on avait compris qu’il ne s’agissait que de recherches et qu’aucun lancement n’était prévu à l’époque.