Game of Thrones : George R.R. Martin a une très mauvaise nouvelle pour vous

On ne reviendra pas ici de façon détaillée sur la fin de la saga Game of Thrones. Nos nombreux articles sur le sujet (ici ou encore là) sont souvent le reflet d’un avis partagé par une très large majorité du public. Le show n’a pas été fini correctement par HBO, preuve en est cette pétition très largement signée de la part des fans pour avoir le droit à une nouvelle saison 8. Mais la question que se posent de nombreux fans concerne désormais les livres. L’histoire sera-t-elle la même ? Nouveaux éléments de réponse.

Game of Thrones versus Internet

Il y a quelques semaines, George R.R. Martin parlait de deux médias différents et d’une écriture qui change entre la télévision et la littérature. Là où les scénaristes ont eu six heures, il envisage lui plus de 3000 pages. Mais va-t-il se baser sur l’avis des fans pour concevoir la fin du livre ? Il s’est confié dans une longue interview sur le sujet.

Avant Internet, tout allait bien. Pour 99 lecteurs sur 100, lorsque la filiation de Jon Snow aurait été révélée, ça aurait été : « Oh, c’est génial ! » Mais à l’ère d’Internet, même si seulement une personne sur 100 le comprend, cette personne met sa théorie en ligne et les 99 autres personnes qui l’ont lue et se disent : “Oh, c’est logique.”Tout à coup, le twist vers lequel vous vous dirigez est dévoilé.”

Mais, il ne veut pas se faire influencer par cette vision des fans.

La tentation est alors de changer : “Oh mon dieu, c’est foiré, je dois proposer quelque chose de différent.” Mais c’est faux. Parce que vous planifiez une fin particulière et que si vous changez de direction soudainement simplement parce que quelqu’un l’a compris ou parce que cela ne vous plaît pas, alors tout est brouillé. Donc non, je ne lis pas les sites de fans. Je veux écrire le livre que j’ai toujours eu l’intention d’écrire. Et quand ça sera publié, ils peuvent l’aimer ou ne pas l’aimer.”

Honnêtement, l’auteur nous inquiète sans doute plus pour sa capacité à finir le roman ou non. Son style, beaucoup plus travaillé, donne certaines garanties de qualité. Affaire à suivre.