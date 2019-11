Game of Thrones : la série avait un fin alternative

Attention, l’article ci-dessous contient des spoilers sur la fin de la série Game of Thrones. Si vous n’avez pas encore vu le dernier épisode de la série, mieux vaut donc mettre fin à votre lecture.

L’histoire de Game of Thrones est désormais derrière nous. On parle surtout désormais des éventuels spin-offs, qui ont une réception plus ou moins favorable de la part des producteurs. Mais, beaucoup de fans sont restés frustrés face à la façon choisie pour terminer la série principale. En mettant Bran sur le trône, avec une fin douce amère pour Jon et surtout avec le changement de cap radical de la personnalité de Daenerys Targaryen, les producteurs ont offert un final inattendu et jugé décevant par beaucoup. Mais, pourtant, la fin finalement portée à l’écran, n’aurait pas été la seule solution envisagée.

Game of Thrones, une autre fin était possible

C’est Kristofer Hivju, l’acteur qui incarnait Tormund, le compagnon favori de Jon qui s’est confié au site Metro. Il a expliqué qu’une autre fin avait été filmée. Il ne s’agissait donc pas simplement d’un projet, mais d’une vraie possibilité qui aurait été tournée et dans laquelle les acteurs se sont investis.

Kristofer Hivju a toutefois refusé de donner des détails sur comment la saga se serait terminée, mais il ne semble avoir que des bonnes choses à dire à son sujet. Il précise aussi que c’était tout de même une fin tournée « pour le fun ». On peut donc supposer que HBO n’a jamais réellement eu l’intention d’utiliser ces scènes. Mais pourquoi avoir décidé de s’investir de cette manière si c’est vraiment le cas ? Surtout quand on sait que la fin du programme a quelque peu été pressée par le temps. Il ne reste désormais plus qu’à espérer que cette autre fin sera un jour ou l’autre diffusée.