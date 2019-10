Pourquoi les spin-off de Game of Thrones s’attaquent à un défi (presque) impossible

C’est peu de dire que les derniers jours ont été animés pour la saga Game of Thrones. D’un côté, HBO a commandé un prequel de Game of Thrones sur la saga Targaryen. De l’autre, un projet avec Naomo Watss, qui devait se produire des millénaires plus tôt a été annulé. Et ce malgré les millions qui avaient déjà été dépensés sur un pilote. Un échec qui est regrettable mais qui était quelque peu prévisible et ne rend pas forcément optimiste quant au nouveau projet.

Game of Thrones, les attentes et la substance

Plusieurs paramètres jouent en la défaveur des éventuelles séries suites/préquel à Game of Thrones. Tout d’abord, il y a les attentes. Cette série phénomène a marqué les esprits d’une génération qui va forcément comparer des spin-off éventuels à l’original. Or, les copies font rarement mieux… Demandez aux derniers Terminator…

Dans le même temps, la dernière impression laissée par la série n’est pas bonne. Il y aura donc un regard critique exacerbé, la chasse aux défauts, aux petites choses qui ne nous plaisent pas.

Mais surtout, le vrai problème est structurel. Si les dernières saisons de Game of Thrones n’étaient pas au niveau, c’est aussi une question de matière première. La série n’avait plus la profondeur des romans sur laquelle s’appuyer. Le succès de Game of Thrones est avant tout celui de George R.R. Martin.

Sur le papier, cela pourrait rendre optimiste quant au nouvel prequel sur les Targaryen. Après tout, il se base sur « Fire and Blood », un autre livre (2 en fait) publié par l’auteur. Mais ceux qui l’ont dévoré savent que la qualité n’est pas au rendez-vous. Pas dans les standards auxquels nous sommes habitués.

D.B. Weiss et David Benioff ont déjà reconnu qu’ils n’étaient pas prêts pour le succès de la série. Mais au-delà des autres limites, ils ont surtout été victimes de l’absence d’une vraie suite de George R.R. Martin. Un problème qui ne semble pas vraiment résolu.