Game of Thrones : la série devait se terminer… avec des films

La dernière saison de la saga Game of Thrones a beaucoup prêté au débat. Les spectateurs n’étaient pas contents pour beaucoup d’entre eux, espérant visiblement autre chose et des pétitions ont même vu le jour afin d’obtenir une nouvelle ultime saison. Mais, des révélations récentes de George R.R. Martin pointent surtout que les deux showrunners seraient partis dans une direction très différente de ce qui était initialement conçu.

Le cinéma pour clore Game of Thrones

Dans une interview à Welt, l’écrivain à succès explique ainsi que son objectif était normalement de terminer Game of Thrones avec trois films différents. A la place, Benioff et Weiss ont proposé six épisodes, avec une durée de 54 à 82 minutes chacun. La structure dans le cas de films aurait bien entendu été foncièrement différentes tant d’un point de vue de l’écriture que du côté du public. Il suffit de se référer à la folie pour la fin d’une saga comme Harry Potter, terminée en deux épisodes, pour s’en convaincre.

George R.R. Martin se serait aussi heurté dans ce dossier aux choix des responsables de HBO qui ne voulaient pas changer l’esprit de Game of Thrones, qui est une série pour eux.

HBO ne voulait pas ça. Les producteurs ont dit qu’ils produisaient des séries, pas des films de cinéma. Et si HBO produit des films, c’est pour les mettre sur le petit écran, pas au cinéma. Pourtant, tout change à l’heure actuelle. Tout se mélange. On ne sait plus aujourd’hui où sont les lignes entre la télévision, le cinéma ou le streaming.

La perspective de films pour clore la saga risque tout de même de donner quelques regrets aux fans de Game of Thrones. Pour s’en remettre, ils pourront toujours attendre la prochaine série dont la date de sortie a été annoncée récemment.