Game of Thrones : l’épisode 1 de la saison 7 est disponible gratuitement (et légalement) en ligne

OCS a décidé de mettre gratuitement en ligne l’épisode 1 de la saison 7 de la série Game of Thrones.

À moins de vivre dans une grotte, vous n’avez sans doute pas échappé à cette information, Game of Thrones est de retour. Véritable phénomène, la série a entamé dimanche sa septième et avant-dernière saison et déchaîne les passions aux États-Unis, mais aussi en France.

Détentrice de plusieurs records, GoT est aussi connue sur la toile pour être la série la plus téléchargée illégalement, une situation qui dure au grand dam des diffuseurs officiels. En France, c’est OCS, le bouquet d’Orange, qui détient les droits de diffusion de la série fantastique médiévale américaine.

Après les bugs, OCS veut se faire pardonner

Orange est d’ailleurs devenu en mars dernier l’unique diffuseur des programmes HBO en France et à décidé de mettre le paquet en proposant une diffusion en simultané avec les États-Unis (comme les années précédentes). Une bonne nouvelle pour les amateurs de la série, mais Orange a raté son entrée en matière avec de nombreux bugs lors de la diffusion du premier épisode.

Une situation qui n’a évidemment pas échappée aux réseaux sociaux et qui a poussé OCS à réagir. L’opérateur explique que son service “a été victime de son succès”. À noter que la chaîne HBO a elle aussi du faire face à un pic de visiteurs qui a fait planter son site.

Le service est revenu à la normale. Rendez-vous à 20:40 pour le début de l'Hiver ou dès maintenant en replay #OCSGOT pic.twitter.com/2HbAFoj6zE — OCS (@OCSTV) July 17, 2017

Pour voir l’épisode 1 de la saison 7 de Game of Thrones, c’est par ici !

Pour se faire pardonner (et tenter de convaincre les indécis), OCS a décidé d’offrir le 1er épisode de la saison 7 de Game of Thrones. Il suffit de cliquer sur le lien juste au-dessus pour voir en VOST (version originale sous-titrée) et en HD l’épisode “Dragonstone”.

OCS vous offre le 1er épisode de la saison 7 de #GameofThrones. ⚔️🛡️❄️ L'hiver commence ici : https://t.co/6USzJh81Sa pic.twitter.com/Ey1HcSWtsA — OCS (@OCSTV) July 19, 2017

À noter qu’il n’est pas nécessaire d’être abonné à OCS ou de s’inscrire pour voir l’épisode. En revanche, on ne sait pas combien de temps Orange va laisser le season premiere de la saison 7 de Game of Thrones en ligne.

On vous conseille donc de le regarder rapidement si vous ne l’avez pas encore vu. Enfin, si vous avez l’habitude d’utiliser Twitter, on vous explique comment éviter les spoilers.