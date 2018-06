Game of Thrones : trois autres préquels sont toujours en développement actif

Outre le préquel dont HBO a commandé un pilote, d’autres séries basées sur l’univers de Game of Thrones sont toujours en « développement actif ».

Après la fin de Game of Thrones en 2019, l’univers imaginé par l’auteur George R.R. Martin ne devrait pas disparaître des écrans. Nous savions depuis l’année dernière qu’en prévision de l’après-Game of Thrones, la chaîne américaine HBO a déjà envisagé 5 séries dérivées. Et la semaine dernière, nous avons appris que HBO a commandé un pilote (mais pas encore la série) pour l’un de ces projets. Si l’on ne sait pas encore grand-chose sur ce pilote, nous savons au moins que chronologiquement, les événements relatés se déroulent des milliers d’années avant ceux de la série Game of Thrones.

Aujourd’hui, George R.R. Martin s’est fendu d’un billet de blog pour donner plus d’explication sur les préquels de Game of Thrones. « Nous sommes très tôt dans le processus, bien sûr, avec la commande du pilote, donc nous n’avons pas encore de réalisateur, pas de casting, pas de lieu, pas même de titre », écrit-il.

Des préquels pour succéder à Game of Thrones

Et l’auteur en a également profité pour annoncer que d’autres séries sont toujours en développement. Au total, 5 projets ont été lancés pour succéder à Game of Thrones.

L’un a été abandonné, l’un a fait l’objet d’une commande d’épisode pilote, quant aux trois autres, ils ne sont pas encore « morts ». « Trois autres prequels de GAME OF THRONES, qui se déroulent à différentes périodes et présentent des personnages et des scénarios différents, restent en développement actif », assure George R.R. Martin.

« Tout ce que l’on me dit indique que nous pourrions filmer au moins un pilote de plus, et peut-être plus d’un, dans les années à venir. Nous avons un monde entier et des dizaines de milliers d’années d’histoire à jouer, après tout. Mais c’est la télévision, donc rien n’est certain ».