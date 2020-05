Gmail : un nouveau menu « Quick Settings » pour personnaliser (en temps réel) sa boite de réception

Un nouveau menu Quick Settings pour Gmail

Google n’en finit plus d’optimiser son très populaire Gmail, et après avoir lancé un nouvel outil pour optimiser la recherche de mail, sans oublier l’intégration du désormais très prisé Google Meet, voilà que la célèbre messagerie se pare d’un nouveau réglage « Quick Settings ». Une fonction actuellement en cours de déploiement, et qui sera très bientôt disponible chez tous les utilisateurs de Gmail.

Concrètement, cette nouvelle fonction « Quick Settings » se matérialise à l’écran par un nouveau panneau de réglages, affiché directement à droite de la boite de réception. De cette manière, l’utilisateur peut modifier certains réglages comme la densité d’affichage, la disposition des messages ou encore la mise en place de différents Thèmes, et prévisualiser les modifications en temps réel. Il sera donc possible de modifier, bien plus facilement qu’aujourd’hui, l’apparence de sa boite mail, via un menu à la fois simplifié et interactif.

Google précise que cette nouvelle fonction permet simplement de profiter d’une meilleure gestion de réglages, et n’intégrera pas la moindre fonction supplémentaire, par rapport aux réglages déjà présents dans Gmail. Une fois disponible, la fonction sera activée par défaut chez tous les utilisateurs. Evidemment, la fonction « Paramètres », telle que nous la connaissons actuellement sera toujours accessible.

Du côté de chez Google, on explique : « Nous rendons ces options plus faciles à trouver et nous vous permettons de les explorer en temps réel, de sorte que votre boîte de réception réelle se met immédiatement à jour pour vous montrer exactement ce que le réglage va faire. » Une nouvelle fonctionnalité déployée depuis ce mardi 26 mai, et qui sera proposée progressivement chez tous les utilisateurs de Gmail jusqu’à la fin du mois de juin.