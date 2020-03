Google a créé un équivalent de 3D Touch en ne touchant qu’au logiciel

Il y a trois mois, Google a annoncé un programme baptisé feature drop via lequel il apporte régulièrement des séries de nouveautés pour ses smartphones Pixel. Et le lot de nouveautés que la firme de Mountain View déploie ce mois de mars inclut une fonctionnalité qui devrait être assez familière pour les utilisateurs d’iOS puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité équivalente du 3D Touch.

« En plus de la pression longue, vous pouvez maintenant appuyer fermement pour obtenir plus d’aide de vos applications plus rapidement », lit-on dans une page de Google, qui liste les nouveautés que celui-ci vient de lancer sur ses smartphones Pixel. Cependant, cet équivalent de 3D Touch sur Android n’est disponible que sur le Pixel 4.

« Cette mise à jour accélère la presse pour afficher plus d’options plus rapidement. Nous prévoyons également d’étendre ses applications à davantage d’applications propriétaires dans un proche avenir », aurait également indiqué la firme de Mountain View à notre confrère The Verge.

Visiblement, Google a développé une fonctionnalité du Pixel 4 qui est assez similaire au 3D Touch d’Apple, mais en n’utilisant que des algorithmes.

Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que Google reproduit une fonctionnalité qui nécessite normalement du matériel avec seulement des algorithmes. Par exemple, pendant longtemps, les smartphones de Google n’avaient qu’une caméra sur le dos. Mais la qualité des photos était comparable à celles prises avec des modèles équipés de plusieurs caméras sur le dos, de même génération, grâce aux algorithmes utilisés par la firme de Mountain View pour traiter les images.

Un nouveau geste pour Motion Sense, la possibilité de planifier le passage au dark mode et changement de paramètres en fonction du Wifi utilisé

Bien évidemment, cet équivalent du 3D Touch n’est pas la seule nouveauté qui débarque sur la gamme Pixel de Google dans le cadre de ce feature drop du mois de mars.

Google lance également un nouveau geste pour Motion Sense, le capteur de mouvements du Pixel 4 qui permet de contrôler le smartphone sans toucher l’écran. « Vous pouvez déjà utiliser Motion Sense pour avancer ou revenir à un morceau précédent. Maintenant, vous pouvez également mettre en pause et reprendre la musique en tapotant au-dessus du téléphone », explique la firme.

Et grâce à une future mise à jour, il sera enfin possible de planifier le passage du Pixel 2, du Pixel 3, du Pixel 3a et du Pixel 4 au dark mode.

Sinon, Google lance également une fonctionnalité qui permettra de mettre en place des « règles » qui s’appliquent lorsqu’on utilise un Wifi spécifique ou lorsqu’on se trouve dans un endroit spécifique. Par exemple, vous serez en mesure de créer une règle qui active automatiquement le mode silencieux lorsque vous êtes chez vous.