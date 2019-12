Google fait le plein de nouveautés pour ses smartphones Pixel

Google veut vous donner une autre bonne raison d’acheter ses smartphones Pixel au lieu des modèles d’autres marques. Si la firme de Mountain View met déjà ces appareils à jour régulièrement, ces mises à jour contiennent la plupart du temps des améliorations mineures ou des correctifs.

Mais avec le nouveau programme baptisé Pixel feature drops, Google va également ajouter de nouvelles fonctionnalités plus régulièrement.

La première vague de nouveautés pour les smartphones Pixel de Google sera déployée ce mois de décembre. Celle-ci inclut une fonctionnalité de Google Photos qui permettra d’appliquer un mode portrait sur les photos stockées sur le service, des améliorations pour le service de chat vidéo Duo ou encore Call Screen, une fonctionnalité qui bloque les spams téléphoniques grâce à une IA (mais qui n’est encore disponible qu’aux États-Unis).

Le point sur les nouveautés annoncées par Google

Sur Google Photos, il sera possible d’appliquer un effet « portrait » sur les photos sauvegardées sur ce service de stockage. « Maintenant, vous pouvez transformer une photo en portrait sur Pixel en brouillant l’arrière-plan après la capture. Donc, que vous ayez pris la photo il y a des années ou que vous ayez oublié d’activer le mode portrait, vous pouvez facilement donner à chaque photo un aspect artistique avec Portrait Blur dans Google Photos », annonce Shenaz Zack, Group Product Manager.

Aux États-Unis, sur les Pixel 4, Google met également à jour la fonctionnalité Call Screen. Avant de faire sonner le téléphone de l’utilisateur lorsqu’il reçoit un appel d’un contact inconnu, Google Assistant vérifie d’abord s’il s’agit d’un spam téléphonique en interrogeant la personne qui appelle. S’il ne s’agit pas d’un spam, le téléphone sonne ensuite (et Assistant fourni des informations sur le motif de l’appel).

Google va aussi déployer quelques nouveautés pour son application Duo. Sur les smartphones Pixel 4, l’application de chat vidéo va faire un cadrage automatique.

Grâce à de l’intelligence artificielle, les appels seront aussi plus fluides. Et sur les Pixel 2, 3 et 4, Google propose un mode portrait pour que l’utilisateur puisse flouter les fonds durant les appels vidéo.

Google annonce également l’arrivée de son application Recorder, actuellement disponible sur Pixel 4, sur les anciennes générations de smartphones Pixel. Pour rappel, celle-ci propose de retranscrire les enregistrements audio et permet de faire des recherches dans ces retranscriptions. Mais malheureusement, à l’instar de la fonctionnalité Live Caption, la retranscription sur l’application Recorder n’est pour le moment disponible que chez les utilisateurs anglophones.

la firme prévoit cependant de proposer ces nouvelles fonctionnalités basées sur la reconnaissance vocale dans d’autres langues.