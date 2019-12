Google a envisagé d’utiliser un écran 120 Hz sur le Pixel 3

En 2020, l’utilisation d’écrans 120 Hz sur les smartphones haut de gamme et de gamme intermédiaire devrait se généraliser. Il y a une semaine, Xiaomi a officialisé son Redmi K30 5G et celui-ci est équipé d’un écran 120 Hz.

Et d’après les rumeurs, les prochains smartphones premium de Samsung et de OnePlus pourraient également profiter de ce taux de rafraichissement plus rapide, qui permet d’avoir des animations plus fluides sur les écrans.

Pour le moment, on ne sait pas si Google va suivre cette tendance l’année prochaine, avec ses Pixel 5. Mais en tout cas, on sait aujourd’hui que la firme de Mountain View avait déjà envisagé d’utiliser un écran 120 Hz sur le Pixel 3, sorti en 2018.

C’est ce qu’ont récemment révélé des membres de l’équipe Pixel dans un podcast de la firme de Mountain View, comme le rapporte le site 9to5Google.

Un employé de Google explique que pour diverses raisons, l’équipe avait discuté de la possibilité d’utiliser un écran LCD avec un taux de rafraichissement de 120 Hz sur le Pixel 3 (les écrans OLED 120 Hz n’auraient pas encore été disponibles à l’époque). D’ailleurs, celle-ci aurait testé un smartphone Sharp avec ce type d’écran et aurait été impressionnée.

Mais comme vous le savez peut-être déjà, finalement Google a utilisé un écran OLED avec un taux de rafraichissement plus faible sur ce modèle.

Et pour le Pixel 5 ?

En tout cas, cela indique que bien avant que les écrans 120 Hz soient devenus une tendance, Google s’y intéressait déjà. Et maintenant que d’autres constructeurs vont adopter cette caractéristique et que celle-ci est disponible sur les écrans OLED, il est possible que la firme décide d’emboiter le pas et de proposer un smartphone avec un taux de 120 Hz.

Cette année, nous avons eu l’occasion de tester le OnePlus 7 Pro, dont le taux de rafraichissement de l’écran est de 90 Hz alors que la plupart des autres smartphones haut de gamme ont des écrans 60 Hz. Et on a remarqué la différence.