Google a imaginé (puis abandonné) un système de dons pour les médias et les créateurs en ligne

Si la publicité est aujourd’hui la principale source de revenus pour les services gratuits sur internet, de nombreuses entreprises explorent des modèles économiques alternatifs pour réduire la dépendance des sites des revenus publicitaires.

Même Google, dont la publicité est la principale source de revenus, explore des alternatives. Par exemple, en 2018, la firme de Mountain View a lancé un service appelé « Subscribe With Google » qui aide les médias en ligne à vendre plus d’abonnements premium.

Et cette semaine, nous avons appris, par le biais du site TechCrunch, qu’en 2019, Google a également exploré l’idée d’une fonctionnalité qui permettrait aux internautes de soutenir leurs médias en ligne ou leurs créateurs préférés grâce à des dons.

Des images d’un projet abandonné par Google fuitent

TechCrunch a obtenu des images que Google aurait utilisées pour développer ce projet, avant d’abandonner celui-ci. D’ailleurs, la firme de Mountain View ne nie pas avoir envisagé de lancer cette fonctionnalité. « Nous reconnaissons qu’il n’existe pas de modèle commercial unique qui fonctionne pour tous les éditeurs aujourd’hui et nous pensons qu’il est essentiel d’explorer de nouvelles technologies qui peuvent aider les éditeurs à gagner plus d’argent. Les choix de financement sont un excellent exemple d’un produit dans lequel nous avons investi de manière significative et que nous continuerons d’évoluer pour soutenir les éditeurs et leurs stratégies de monétisation », lit-on dans une déclaration de Google.

D’après les images qui circulent sur la toile, cette fonctionnalité aurait permis aux sites de mettre en place une fonctionnalité qui permet aux internautes de faire des dons de 0,20 à 5 dollars pour des sites web ou des créateurs. Ces dons se feraient via les comptes Google Pay.

Bien entendu, rien n’empêche les sites d’actualité de créer leurs propres fonctionnalités pour récolter des dons. Cependant, une fonctionnalité propulsée par Google, et liée à Google Pay (sur lequel les données bancaires de l’internaute sont déjà enregistrées), faciliterait les transactions et réduirait les taux d’abandon.

En tout cas, ces rendus fuitent à un moment où de nombreux médias subissent les conséquences de la crise du COVID-19, qui peut entraîner une baisse des revenus publicitaire. Et une fonctionnalité qui permet aux internautes de faire des dons à leurs sites préférés aurait peut-être permis de mitiger ces conséquences.