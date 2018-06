Google accélère le partage de fichiers entre smartphones sur Android

Google met à jour son application Files Go, un gestionnaire de fichiers qui permet de libérer de l’espace et de transférer facilement des fichiers entre smartphones.

Le partage de fichiers hors-ligne entre deux smartphones, via Files Go, est désormais 4 fois plus rapide, affirme Google. En 2017, la firme de Mountain View a créé cette application afin d’aider les utilisateurs de smartphones sous Android (surtout les smartphones d’entrée de gamme) à libérer de l’espace sur leurs appareils, mais aussi pour faciliter les transferts de fichiers entre mobiles.

Cette semaine, Google annonce quelques mises à jour qui rendent ces transferts plus rapides. En modifiant l’ergonomie de l’application et en créant un onglet « share » dédié à la fonctionnalité, Google rend le partage de fichiers via Files Go plus facile à utiliser. La connexion entre deux appareils est également plus rapide, et d’après la firme, le temps qu’il faut pour connecter deux smartphones est maintenant en moyenne de 5 secondes.

Des transferts plus rapides sur les smartphones d’entrée de gamme

Les transferts sont également plus rapides. « Les fichiers Go sélectionnent la méthode la plus rapide d’envoi de fichiers disponibles sur votre téléphone, telle que 5 GHz Wi-Fi Direct, afin d’obtenir les vitesses de transfert les plus élevées possibles. Les utilisateurs ont vu des vitesses allant jusqu’à 490 Mbps, soit quatre fois plus vite qu’auparavant, ou 100 photos originales de qualité envoyées en moins de cinq secondes », assure Google.

Comme Gmail Go, Assistant Go ou Maps Go, Files Go a été imaginé pour les pays émergents, où les mobinautes sont plus susceptibles de faire des transferts de fichiers hors-ligne. Et cette appli fait partie de celles qui sont préinstallées sur les smartphones Android Go (une version allégée d’Android, optimisée pour les mobiles d’entrée de gamme avec des fiches techniques modestes).

Hier, Google a égalent annoncé de nouvelles mesures pour sécuriser les installations d’applications via des fichiers .apk sur Android, car dans les pays émergents, les gens utilisent souvent ce mode d’installation, à défaut de données mobiles pour télécharger depuis le Google Play Store.