Google ajoute trois nouveaux jeux « gratuits » à Stadia Pro en avril

Trois nouveaux jeux pour Google Stadia Pro

C’est non sans une certaine fierté que Google annonce aujourd’hui, qu’en avril, trois nouveaux jeux « gratuits » seront intégrés à l’offre Stadia Pro. Rappelons en effet que les abonnés à Google Stadia Pro peuvent profiter d’une sélection de jeux accessibles sans frais supplémentaire, hormis évidemment celui de l’abonnement à Stadia Pro (10€/mois).

Si ces derniers pouvaient déjà profiter de certains titres comme Destiny 2, GRID ou encore Metro Exodus, ils pourront dès le mois d’avril se lancer dans Stacks on Stacks (on Stacks), dans Spitlings, mais aussi dans un certain Serious Sam Collection. Comme son nom l’indique, il s’agit ici d’une compilation qui regroupe les versions remasterisées de Serious Sam: The First Encounter, Serious Sam: The Second Encounter, et enfin Serious Sam 3: BFE.

A noter que les jeux Metro Exodus et Thumper, déjà inclus dans l’offre Stadia Pro, vont être retirés de cette dernière dès le 31 mars. Google (re)précise : « Et n’oubliez pas qu’une fois que vous avez récupéré un jeu gratuit sur Stadia Pro, vous pouvez continuer à y jouer gratuitement dans le cadre de votre abonnement. » En d’autres termes, hâtez-vous de télécharger les deux jeux précités si ce n’est pas déjà fait, car ces derniers ne seront plus accessibles passé le 31 mars.

Parallèlement à ces trois nouveaux jeux gratuits, Stadia accueille dès cette semaine deux nouveaux jeux, à savoir The Crew 2 (lancé initialement en mai 2018) et Lost Words : Beyond the Page. Du côté de chez Google, on compte évidemment lancer prochainement des jeux « exclusifs« , et outre la mise au point de divers studios de développement, on a lancé un programme Stadia Makers, pour encourager les développeurs indépendants à se lancer sur la plateforme.