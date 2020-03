Avec Stadia Makers, Google fait la cour aux développeurs indépendants

Un programme pour les développeurs sur Stadia

Lancé en novembre 2019, Google Stadia continue progressivement de peaufiner son écosystème, avec des améliorations techniques d’une part, mais aussi la ferme volonté de la part de Google de proposer des jeux exclusifs. Pour cela, la firme américaine a déjà mis au point divers studios, dont un à Playa Vista en Californie, et qui sera dirigée par Shannon Studstill, ex-directrice des studios Sony Santa Monica, à l’origine notamment de la saga God of War sur PlayStation.

Aujourd’hui, le géant américain lance un tout nouveau programme : Stadia Makers. Celui-ci s’adresse aux (nombreux) studios indépendants, qui souhaiteraient profiter d’une assistance (signée Google) pour mettre au point leurs futures créations. Pour cela, Google promet une assistance technique, la mise à disposition de cinq kits de développements (selon la structure du studio) et une participation financière.

La pêche aux jeux « indés »

Google explique : « Les kits de développement seront déployés auprès d’un petit nombre de développeurs à partir de l’été 2019. Et si vous souhaitez vous inscrire au programme de partenariat Stadia, veillez à vous reporter au lien spécifique disponible ci-dessous sur le formulaire de demande. » Les jeux doivent être développés via Unity 2019.3 (ou une version supérieure) et être disponibles en 2020 ou en 2021.

Pour Google, l’objectif est évidemment de pouvoir proposer, assez rapidement si possible, une sélection de jeux « indies« , ces derniers étant particulièrement populaires auprès des joueurs. La Nintendo Switch dispose par exemple de nombreux jeux indépendants, mais c’est le cas également chez Microsoft et Sony, sans oublier Steam évidemment.

Rappelons que Google a récemment annoncé l’arrivée prochaine d’un tout nouveau jeu exclusif, réalisé par Splash Damage. Un studio qui ne vous dit probablement rien, puisque ce dernier est spécialisé dans le co-développement de jeux en ligne (notamment avec Activision et id Software), mais qui va donc proposer bientôt un jeu qui sera disponible uniquement sur Stadia.