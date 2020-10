Google Assistant dévoile une fonctionnalité très utile pour les plus impatients

Hier soir, la Google Launch Night était très attendue, notamment pour l’annonce du Pixel 5. Pour l’occasion, la firme de Mountain View n’a pas présenté uniquement son nouveau smartphone. On a notamment pu découvrir un nouveau Chromecast, ainsi que le nouveau Nest Audio et son design innovant. En parallèle à ces annonces prioritaires, nous avons pu repérer quelques nouvelles fonctionnalités intéressantes en ce qui concerne Google Assistant.

Il fallait y penser.

L’une de ces fonctionnalités qui a particulièrement retenu notre attention est appelée : « Hold for Me ». En français, « Attends pour moi ». En quoi consiste cette fonction me direz-vous. Rien ne vaut un exemple concret pour vous présenter « Hold for Me ».

Imaginez-vous au téléphone avec votre opérateur téléphonique, en attendant qu’un conseiller s’occupe de vous, vous avez le droit d’écouter une musique très énervante dans la plupart des cas. Mais surtout, vous pouvez perdre plusieurs minutes précieuses de votre temps à attendre bêtement derrière votre téléphone. Vous le sentez venir ? C’est là que Google Assistant et sa nouvelle fonctionnalité entrent en jeu. Au lieu d’attendre que le conseiller vous réponde (pour reprendre l’exemple), vous pouvez demander à Google Assistant d’attendre pour vous. Et magie ! Quand le conseiller répond enfin, Google Assistant vous prévient pour reprendre la main.

Google explique que cette nouvelle fonctionnalité est née d’un mélange technologique entre deux fonctionnalités déjà existantes : Call Screen et Duplex. La firme de Mountain View a ajouté que la nouvelle fonction serait disponible sur les nouveaux Pixel 5, et sans tarder sur les Pixel de l’ancienne génération. « Hold for Me » devrait être officialisée lors du prochain « Pixel feature drop ». Si vous voulez en savoir davantage sur le tout nouveau Pixel 5, nous avons consacré un article complet détaillant toutes les caractéristiques du smartphone. Comme chaque année Google met la barre un peu plus haute en ce qui concerne la photo. Le Pixel 5 est présenté comme étant le nouveau roi de la photo.