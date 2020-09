Google annonce le Pixel 5, son nouveau smartphone roi de la photo

Référence absolue de la photographie sur smartphone, la gamme Pixel de Google peine pourtant à trouver son public. Si l’américain ne manque pas d’idée, il fait parfois des choix douteux et se loupe sur certains critères ô combien importants (l’autonomie pour ne pas la citer).

Dans la bataille féroce qui s’annonce en cette fin d’année 2020, Google sort l’artillerie lourde et dévoile les Pixel 5 et Pixel 4a 5G. Tous deux compatibles 5G, ils embarquent aussi le même duo de capteurs photo ainsi qu’un design finalement assez proche. Néanmoins, c’est bien le Pixel 5 qui jouera le rôle du porte-étendard dans cette guerre commerciale qui s’annonce plus féroce que jamais.

Pixel 5 : un design revu et corrigé

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Sauf lorsqu’il s’agit des Pixel. Les observateurs ne se sont pas privés de critiquer le design des précédents smartphones de Google, aussi l’américain revoit sa copie et coupe dans le vif.

Exit l’énorme front du Pixel 4, quitte à se passer de Soli, la technologie de reconnaissance faciale tellement mise en avant par Google. Le Pixel 5 vous regardera donc d’un oeil positionné discrètement dans le coin supérieur de l’écran. C’est beaucoup mieux. En revanche, le lecteur d’empreintes au dos fait un peu tâche.

Pour le reste, les lignes du Pixel 5 restent dans la continuité de ce que proposait Google. Le petit nouveau se distingue par sa petite taille et son revêtement composé à 100% d’aluminium recyclé. À l’avant, l’écran OLED 90 Hz Full HD+ de 6 pouces (compatible HDR) est protégé par un verre Gorilla 6 de Corning. Le top.

Pixel 5 : Google promet une autonomie de deux jours

C’est sans doute ce que les fans de smartphones Pixel attendaient le plus. Google assure avoir beaucoup travaillé sur l’autonomie du Pixel 5 (batterie de 4080 mAh). Le constructeur promet ainsi une journée d’utilisation et jusqu’à deux jours avec le mode « ultra économiseur de batterie ». On a hâte de voir.

Côté recharge, Google se contente du minimum syndical pour un modèle star : charge rapide 18 W, charge sans fil 10 W et recharge inversée. Un trio gagnant sans artifices.

Le Pixel 5 passe à l’ultra grand-angle

Autre bonne nouvelle, le Pixel 5 compte bien faire honneur aux talents de photographes de ses prédécesseurs. Critiqué pour son choix de capteurs sur le Pixel 4, l’américain troque le téléobjectif contre un ultra grand-angle (champ de vision 107°, ouverture de f/2,2) associé à un capteur de 16 Mpx (photosite de 1 μm).

Le module principal, lui, est composé d’un objectif grand-angle (champ de vision de 77°, ouverture de f/1,7) couplé à un capteur de 12,2 Mpx (photosite de 1,4 μm), dual pixel, stabilisation optique et électronique, mise au point automatique avec détection de phase double pixel).

Deux capteurs seulement quand la concurrence les multiplie ? Oui, Google reste fidèle à son credo et mise sur son expertise logicielle pour optimiser la qualité photo. Les ingénieurs reprennent donc les bases du Pixel 4 et améliorent encore le traitement d’image. Au passage, de nouvelles fonctionnalités font leur apparition. La plus marquante : Vision de nuit (Night Sight) qui fonctionne désormais avec les portraits.

Un moteur moins reluisant

Décidément enclin à ne rien faire comme les autres, Google n’équipe pas son Pixel 5 de la dernière puce la plus puissante du marché. Comme les rumeurs l’évoquaient, l’américain mise sur le Snadragon 765G (avec puce graphique Adreno 620), un processeur milieu de gamme qui a fait ses preuves jusqu’à maintenant, mais milieu de gamme tout de même. Une manière pour Google de contenir les coûts et réduire le montant de la facture finale.

Dans cette dynamique, le constructeur fournit certes 8 Go de RAM mais en LPDDR4x. Les 128 Go de stockage, eux, sont bienvenus. Le tout est associé au module de sécurité Titan M et tourne sous Android 11 (pas de surprise).

Google Pixel 4a 5G : la bonne surprise

À la lecture de la fiche technique, le Pixel 4a 5G pourrait presque voler la vedette au Pixel 5. S’il doit troquer l’aluminium contre une coque en polycarbonate (la même que celle du Pixel 4a), le 4a 5G affiche des caractéristiques très proches du porte-étendard.

Un peu plus grand, il arbore un écran OLED de 6,2 pouces aux propriétés comparables à celles du Pixel 5, à l’exception de la fréquence de 90 Hz. La batterie perd quelques cellules (3885 mAh) mais Google promet tout de même une autonomie confortable. En revanche, nous n’avons obtenu aucune précision sur les différents systèmes de charge intégrés (nous enquêterons dans les jours à venir).

Pour le reste, le Pixel 4a 5G perd 2 Go de RAM (6 Go LPDDR4x) par rapport au Pixel 5 mais dispose d’un jack 3,5 mm si cher à certains utilisateurs. Quid du processeur ? Identique. Du module photo ? Identique aussi. Vraiment surprenant ce Pixel 4a 5G.

Pixel 5 et Pixel 4a 5G : prix et disponibilités

Le Pixel 5 est dores et déjà disponible en précommande au prix de 629 euros pour une livraison dès le 15 octobre. Pour toute commande passée entre le 30 septembre et le 14 octobre, Google offre un casque Bose QC35 II (joli cadeau). Le Pixel 4a 5G sera disponible courant novembre au prix de 499 euros.

Pour tout achat d’un Pixel 5 ou Pixel 4a 5G effectué avant le 31 avril 2021, Google offre 3 mois d’essai à Stadia et Youtube Premium ainsi que 100 Go de stockage sur Google One pendant 3 mois.