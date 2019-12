Google : Cette nouvelle fonctionnalité va vous protéger du phishing

Il n’est pas rare de recevoir des messages frauduleux. Si ces tentatives de hameçonnage échouent la plupart du temps, elles fonctionnent parfois et ces arnaques représentent un business très lucratif pour les cybercriminels. Face à ces menaces, Google déploie un outil très intéressant contre le phishing via son application Messages.

Concrètement, la version beta 5.3.075 actuellement en déploiement, propose l’option « Verified SMS ». Une fois activée, lorsque vous recevrez un message d’une entreprise, telle qu’une banque, l’application sera en mesure de l’identifier. Mais si le numéro n’est pas reconnu, l’icône « non vérifié » vous invitera à faire preuve de prudence. Google explique sur son site le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité anti-phishing :

Lorsque Verified SMS est activé et que vous recevez un message d’une entreprise enregistrée auprès de Google, nous convertissons le SMS que vous recevez en un code d’authenticité. Ensuite, nous comparons ce code à des codes d’authenticité envoyés à Google par l’entreprise. S’ils correspondent, Google confirme que le contenu du message a été envoyé par l’entreprise et Messages affiche des informations relatives à l’entreprise, telles que son logo et une icône « vérifié ».