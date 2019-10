Google Chrome : envoyez un numéro de téléphone de votre PC vers votre smartphone

Il y a un mois, nous vous partagions une astuce pour envoyer un lien de votre PC vers votre smartphone, ou l’inverse, en utilisant une nouvelle fonctionnalité du navigateur Google Chrome.

Aujourd’hui, nous vous montrons comment utiliser une autre fonctionnalité de Chrome pour envoyer un numéro de téléphone de votre PC vers votre smartphone. Cela peut être très pratique dans certains scénarios, par exemple si vous venez de trouver un contact que vous recherchiez sur internet et que vous voulez appeler ce contact.

À l’heure actuelle, il s’agit encore d’une fonctionnalité à l’essai. Vous ne trouverez donc pas celle-ci sur la version stable de Chrome, mais sur Chrome Canary (j’ai utilisé la version 79.0.3941.0 pour écrire ce tuto), qui vous permet de découvrir, en avance, les fonctionnalités que Google compte déployer sur son navigateur.

Comment ça marche ?

Pour utiliser cette fonctionnalité, il vous faudra donc d’abord installer Chrome Canary. Chrome Canary doit être connecté à votre compte Google et la synchronisation doit être activée.

Ensuite, il faudra aller à l’adresse « chrome://flags/#click-to-call-context-menu-selected-text » dans la barre d’URL.

Vous devrez ensuite activer (« Enabled ») l’option « Enable click to call feature on desktop when a phone number is selected ».

Redémarrez ensuite Chrome Canary pour vous assurer que ce changement a été pris en compte.

La prochaine fois que vous cliquerez sur un numéro de téléphone sous forme de lien hypertexte, Chrome vous proposera faire l’appel téléphonique sur l’un des smartphones connectés à votre compte Google.

Lorsque vous cliquez sur l’un de vos appareils, une notification avec le numéro de téléphone vous est envoyée et il suffit d’ouvrir cette notification pour faire l’appel.

Comme je l’expliquais plus haut, il s’agit pour le moment d’une fonctionnalité expérimentale sur Chrome Canary (la version beta du navigateur). Et nous ne savons pas encore quand Google pourrait déployer celle-ci sur la version stable. En attendant, vous avez la possibilité d’essayer.