Google Chrome s’apprête à lancer une nouvelle protection pour nos données sensibles

Google ne cesse de lancer de nouvelles fonctionnalités pour que nos données soient protégées lorsqu’on utilise ses services. Par exemple, la firme encourage déjà les développeurs de sites web à adopter le protocole sécurisé HTTPS et lorsqu’un site n’utilise pas ce protocole sécurisé, un indicateur visuel nous le fait savoir pour qu’on soit prévenu.

Bientôt, le navigateur de Google pourra aussi afficher un avertissement lorsqu’on est sur le point de saisir des données sensibles sur un formulaire qui n’est pas sécurisé. Dans un billet sur le blog du projet Chromium, il est annoncé qu’à partir de la version 86 du navigateur, Chrome « avertis les utilisateurs lorsqu’ils tentent de remplir des formulaires sur des pages sécurisées (HTTPS) soumises de manière non sécurisée ».

« Ces «formulaires mixtes» (formulaires sur les sites HTTPS qui ne se soumettent pas sur HTTPS) représentent un risque pour la sécurité et la confidentialité des utilisateurs. Les informations soumises sur ces formulaires peuvent être visibles pour les écoutes indiscrètes, permettant à des parties malveillantes de lire ou de modifier les données sensibles du formulaire », ajoute Google.

Google Chrome fera tout pour vous empêcher d’envoyer des données sur des formulaires non sécurisés

Lorsque ces formulaires non sécurisés sont détectés par le navigateur, l’autocomplétion sera désactivée, ce qui peut dissuader l’utilisateur d’utiliser le formulaire. Et si l’utilisateur commence à remplir le formulaire, un message s’affichera en dessous du champ afin d’indiquer que « ce formulaire n’est pas sécurisé » et que « l’autocomplétion » a été désactivée.

Et si l’utilisateur a tout de même rempli le formulaire et qu’il s’apprête à envoyer les informations saisies, un avertissement sera affiché, indiquant que les informations qui sont sur le point d’être envoyées ne sont pas sécurisées. Le navigateur donnera le choix entre un retour en arrière, ou envoyer quand même ces informations malgré l’avertissement.

« Avant M86, les formulaires mixtes n’étaient marqués qu’en supprimant l’icône de verrouillage de la barre d’adresse. Nous avons vu que les utilisateurs trouvaient cette expérience peu claire et qu’elle ne communiquait pas efficacement les risques associés à la soumission de données sous des formulaires non sécurisés », explique la firme de Mountain View. Bientôt, avec la version 86 de Chrome, il y aura un avertissement clair. Normalement, la version stable de Chrome 86 devrait être déployée au mois d’octobre.

Sinon, vous pouvez également avoir une expérience plus sécurisée sur internet en utilisant des logiciels antivirus, et en utilisant des VPN qui vous permettent de ne pas laisser de traces de votre activité.