Google Chrome va être disponible en réalité virtuelle

La réalité virtuelle (VR) a un avenir tout tracé. L’univers du numérique ira certainement bien plus loin que celui affiché sur nos écrans. Désormais, l’expérience pourra très certainement se vivre d’une façon encore plus immersive, avec un casque VR.

Le sujet est revenu sur le devant de la scène alors que Google vient d’annoncer que le web possédera également sa version VR. Sur la bêta de Chrome 79, les développeurs pourront incruster des jeux, vidéos 360 ainsi que toute autre expérience immersive en trois dimensions, directement sur leur site internet. Le très populaire Chrome proposera effectivement une version VR, et sera rejoint par d’autres navigateurs.

Une version VR de Chrome se prépare

Chromium possède un réseau plus élargi de navigateurs. C’est pourquoi, l’annonce faite aujourd’hui par Google ne devrait pas concerner uniquement Chrome dans sa version 79. On devrait ainsi retrouver Firefox Reality, Oculus Browser, Edge et Magic Leap’s Helio sur la liste des navigateurs qui supporteront également ces avancées en matière de VR.

Du côté des développeurs, l’outil proposé par Google n’est autre qu’une API (interface de programmation) spéciale, qui supportera à la fois la vidéo, les jeux et des créations immersives accessibles que ce soit sur téléphone (avec un support casque) ou sur un réel casque de réalité virtuelle tel qu’Oculus.

Le support est d’ores et déjà disponible sur la bêta de Chrome 79, mais il faudra certainement patienter quelque temps avant que les développeurs conçoivent leur nouvel affichage. Pas sûr d’ailleurs que de gros moyens seront investis d’entrée de jeu, notamment pour les plus petits sites, alors que l’expérience de la réalité virtuelle n’est pas encore très démocratisée.

La VR, le futur d’internet ?

Néanmoins, il serait faux de dire que la réalité virtuelle ne possède pas d’avenir devant elle. Si Google se penche sur le sujet, ce n’est pas pour rien, d’autant plus qu’il n’est pas le seul géant du numérique à avoir fait part de ses ambitions.

Le 28 septembre 2019, nous apprenions que Facebook allait sortir une version VR de son réseau social. Honnêtement, ce dernier a de quoi se montrer très intéressant, tant il devrait venir redéfinir les codes des réseaux sociaux, et établir les lignes de notre prochaine utilisation de ces plateformes.

Le projet « Horizon » de Facebook reprend effectivement tous les codes des réseaux sociaux actuels (rencontres, discussions, jeu, divertissement), et les ajoute dans un monde virtuel à proprement parler, accessible uniquement avec un casque VR.

Au fil des années, on a pu voir qu’internet avait en grande partie évolué grâce aux réseaux sociaux, façonnant notre façon d’utiliser les outils du numérique. Avec un tel projet de VR directement ancré sur un site tel que Facebook, nul doute que la réalité virtuelle devrait commencer un déploiement sans égal, où la technologie augmentera sa popularité de façon très rapide. A suivre avec la façon dont Google se familiarisera également avec la technologie, pour en créer de nouveaux usages.