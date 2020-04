Google dévoile son clavier en braille TalkBack sur Android

Dans un billet partagé sur son blog, Google a annoncé le lancement de son clavier en braille. Baptisé TalkBack, celui-ci a pour objectif de supprimer l’usage d’un dispositif similaire, mais physique —ce qui permet d’accéder plus rapidement à un même résultat en supprimant cette étape.

Google veut supprimer l’utilisation clavier en braille physique

Brian Kemler, responsable des produits d’accessibilité pour Android chez Google, détaille à ce sujet : « Le clavier braille TalkBack est un nouveau clavier braille virtuel intégré directement dans Android. C’est un moyen rapide et pratique de taper sur votre téléphone sans matériel supplémentaire, que vous soyez en train de poster sur des médias sociaux, de répondre à un texte ou d’écrire un bref courriel ».

Pour ce qui est du fonctionnement du clavier en braille de Google, il dispose de six touches allant de 1 à 6, sachant que chacune d’entre elles représente un point en braille qui permet de former une lettre ou un symbole. L’utilisateur qui appuie sur le point 1 pourra par exemple écrire la lettre A, là où la lettre B sera obtenue au clic simultané sur les points 1 et 2.

À cela, le responsable de Google ajoute que cette nouveauté s’inscrit dans une volonté plus globale « visant à rendre l’information mondiale universellement accessible ». Comme pour les autres claviers, il est possible d’activer et de désactiver celui-ci depuis les paramètres du smartphone et la catégorie Accessibilité.

Le clavier TalkBack de Google est actuellement disponible sur les smartphones qui embarquent la version 5.0 et les plus récentes. Il sera initialement disponible en anglais et compatibles avec toutes les applications de l’appareil. Dans les usages, cela signifie que tous les accès et les interactions par mail ou sur les réseaux sociaux devraient s’en voir simplifiés.

Il y a environ un an, Google a levé le voile sur une nouvelle fonctionnalité de Live Transcribe. Grâce à celle-ci, les utilisateurs malentendants et sourds peuvent profiter de la transcription des conversations, mais également de la description des bruits, ce qui permet d’apporter plus de contexte. Avec ce nouvel outil en braille, la firme américaine continue à rendre ses appareils et ses technologies accessibles à un plus grand nombre.