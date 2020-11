Google dévoile une mise à jour de ses applications Fit pour plus de clarté

Dans un billet daté du 17 novembre, Google a annoncé une nouvelle mise à jour de Google Fit and Wear OS by Google, deux applications dédiées à la santé et au sport.

Il y a quelques mois, Google Fit amorçait déjà une refonte assez globale de son application. La marque américaine annonçait que cette dernière était désormais en mesure de compter vos pas, le tout en dévoilant un nouvel affichage des points cardio. Globalement, l’interface devenait beaucoup plus colorée et lisible, une manière de retrouver une unité plus générale avec tous les autres services de la société. La firme avait aussi mis en place une section dédiée au Covid-19 avec des informations issues de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé). Wear OS était également concerné par ces nouveautés.

Quelles nouveautés pour Google Fit et Wear OS ?

Cette semaine, Google annonce encore quelques nouveautés pour ces deux services. On retrouve principalement l’arrivée d’un écran d’accueil centralisé rassemblant plus d’informations liées à la santé et au suivi du sommeil sur Google Fit. Vous avez la possibilité d’accéder à un résumé global de toutes vos mesures, à l’exemple des objectifs, des points cardio ou du nombre pas. Google ajoute qu’il est possible de « consulter votre entraînement le plus récent et suivre l’évolution de votre fréquence cardiaque, de votre poids et de votre tension artérielle dans le temps ».

D’autre part, les appareils dotés de Wear OS, à l’exemple du tapis de suivi du sommeil Withings ou de la Fossil Gen 5E, peuvent se synchroniser avec l’application Fit. Cela permet le suivi du sommeil et des stades de sommeil, en plus de permettre aux utilisateurs de fixer des objectifs concernant les heures de coucher. Dans le futur, d’autres appareils seront pris en compte, indique l’entreprise.

Sur Wear OS, l’accès à la météo a été repensé, il bénéficie désormais d’un design « plus audacieux, plus agréable à l’œil et qui vous fournit des détails plus pertinents sur les prévisions, notamment les précipitations et les alertes météo ».

Le déploiement des mises à jour sur Google Fit (Android et iOS) débutera dès cette semaine.