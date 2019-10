Google empêchera les gens de déverrouiller votre Pixel 4 pendant que vous dormez

Avec le Pixel 4 et le Pixel 4 XL, Google suit les traces d’Apple en introduisant un système de reconnaissance faciale pour déverrouiller ses nouveaux smartphones. Si ces nouveaux systèmes ont leurs avantages par rapport aux traditionnels mots de passe et par rapport aux scanners d’empreintes digitales, ceux-ci ont également des inconvénients.

Par exemple, sur le Pixel 4, si votre smartphone peut être déverrouillé avec votre visage, quelqu’un de mal intentionné pourrait utiliser ce système à votre insu. Mais fort heureusement, Google prévoit déjà de lancer une fonctionnalité qui empêchera les déverrouillages lorsque les yeux de l’utilisateur sont fermés.

Une mesure de sécurité supplémentaire

C’est ce qu’annonce la firme de Mountain View dans une déclaration relayée par Android Central. « Nous travaillons sur une option permettant aux utilisateurs d’exiger que leurs yeux soient ouverts pour déverrouiller le téléphone, ce qui sera livré dans une mise à jour logicielle dans les prochains mois. Entre-temps, si un utilisateur de Pixel 4 craint que quelqu’un prenne son téléphone et tente de le déverrouiller alors que ses yeux sont fermés, il peut activer une fonction de sécurité nécessitant un pin, une combinaison ou un mot de passe pour le déverrouillage suivant », lit-on.

Google insiste cependant sur le fait que le « face unlock » du Pixel 4 « répond aux exigences de sécurité en tant que système biométrique puissant et peut être utilisé pour l’authentification des paiements et des applications, y compris les applications bancaires. Il résiste aux tentatives de déverrouillage non valides via d’autres moyens, comme avec les masques. »

Lorsqu’Apple a commencé à utiliser les scanners d’empreintes digitales, les mêmes préoccupations se sont présentées. Matthew Green, un spécialiste de l’informatique et du chiffrement, avait expliqué comment son fils de 7 ans a pu déverrouiller son iPhone pendant qu’il dormait (pour jouer à Angry Birds) pendant qu’il dormait.