Google encourage ses équipes à télétravailler jusqu’à la fin de l’année en les aidant financièrement

Comme la plupart des entreprises dans le monde, Google se prépare à un retour au bureau de ses employés. Cependant, la firme de Mountain View préfère rester prudente et a déclaré qu’une partie de ses effectifs allait rester chez eux pour télétravailler jusqu’à la fin de l’année. Sundar Pichaï explique que ce plan est le meilleur pour conserver une bonne dynamique au sein de ses équipes sans avoir à prendre de mesures trop pesantes au bureau.

Toutefois, le travail à la maison demande quelques investissements de la part des employés afin qu’il reproduise chez eux le même environnement qu’ils avaient sur leur espace de travail. Afin de les aider dans cette transition, Google versera une aide de 1000 dollars à tout son personnel concerné. Si cette aide ne pourra sûrement pas couvrir toutes les dépenses comme l’achat d’un ordinateur, d’un bureau, et autres, elle sera tout de même très appréciable. Sundar Pichaï a ajouté que les employés invités à rester chez eux seront toutefois autorisés à venir au bureau 1 fois toutes les deux semaines.

Pour ceux qui sont de retour dans les locaux de l’entreprise, ils sont confrontés à des mesures de sécurité très strictes notamment au niveau de la distanciation sociale et de la propreté des locaux. Facebook prend également des mesures similaires, mais compte bien retrouver ses employés un jour ou l’autre, comme l’espère Google. Au contraire, Twitter adopte une logique bien différente puisque le réseau social a déclaré que ses employés seront libres de travailler de chez eux tant qu’ils le veulent, et ceci indéfiniment. Pour M. Pichaï, le bureau est très important. Selon lui, certains succès de Google sont nés de rencontres improbables sur le lieu de travail. Il ajoute que cela permet un lien humain non négligeable au sein de ses équipes. Toutefois, comme de nombreuses entreprises, Google a profité de cette période pour étudier les effets du télétravail et prévoit de donner plus de liberté à ses équipes pour les jours à venir.